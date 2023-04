Me Fiona Sageau. Source: LinkedIn

Me, assermentée le 15 mars 2023, travaille désormais comme avocate généraliste chez Grey Casgrain à Montréal, où elle a effectué son stage.Elle décrit des mandats variés, notamment du litige dans le domaine des droits de la personne, en droit familial... Elle fait aussi du droit du travail et du droit administratif, par exemple.« Ce sont les valeurs du cabinet qui m'ont attirée à y travailler, assure celle qui a obtenu une maîtrise en droit à l’Université de Sherbrooke. Meet sa fille, Me, ont tous les deux été des mentors incroyables lors de mon stage et continuent de l'être dans mon entrée dans la pratique. »Originaire de Dunham, Me Sageau a notamment travaillé durant son stade sur la cause entourant la Loi 21 à la Cour d’appel et sur un procès de diffamation #MoiAussi, qui l’a particulièrement marquée parce que celui-ci faisait un lien avec son mémoire de maîtrise.Celui-ci portait sur l'évaluation de la crédibilité des plaignantes par le juge dans les décisions pour agression sexuelle.C’est à la maîtrise que son intérêt de plus en plus prononcé pour le droit a donné l’envie de faire le Barreau à cette nouvelle avocate, qui écrit par ailleurs de la poésie et qui, ayant un intérêt marqué pour la recherche, pense à s’inscrire au doctorat.