Julie-Anne Têtu et Lauralie Johnson. Source: LinkedIn

Chaza Akoum et Susana Nazco. Source: LinkedIn

Audrey-Ann Trudeau et Kathryn Blanchette. Source: LinkedIn

rejoindront le cabinet De Grandpré Chait en 2024.La jeune femme a obtenu un baccalauréat en droit au sein de l’Université de Sherbrooke et suit présentement une maîtrise en administration des affaires.Durant ses études en droit, Julie-Anne Têtu a travaillé pour le cabinet Deslauriers & Cie. Elle a également travaillé pour le Centre de Justice de Proximité de la Montérégie.« Je suis reconnaissante de joindre une équipe dynamique et j’ai hâte de relever de nouveaux défis. J’aimerais aussi remercier mes proches. Leur soutien pendant les quatre dernières années a forgé la personne que je suis aujourd’hui : ce rêve devenu réalité n’aurait pas été possible sans eux », a confié la future avocate sur LinkedIn.Lauralie Johnson est étudiante en droit à l’Université Laval. Elle fait partie du Comité droits et enjeux des minorités visibles au sein de sa faculté.Elle est bénévole pour la Clinique juridique de Saint-Michel. La jeune femme a également eu une expérience en cabinet chez Leiter Rahme Attorneys.Celle-ci détient un baccalauréat ès arts de l'Université McGill.Chaza Akoum est étudiante en droit à l'Université de Montréal.Sur sa page LinkedIn, la jeune femme se décrit comme une « passionnée du droit, des débats politiques et des défis ».Ses expériences professionnelles se révèlent particulièrement variées. Elle a été agent de sécurité pour les Commissionnaires du Québec mais également fonctionnaire au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada.Côté bénévolat, Chaza Akoum est membre de Pro Bono Students Canada.La jeune femme est étudiante en droit à l'Université de Montréal.Elle a été auxiliaire juridique au sein de la Clinique juridique de sa faculté et clinicienne aux consultations juridiques pour la Clinique juridique de Saint-Michel.Autre expérience significative : un stage à la Cour du Québec qu’elle a effectué durant trois mois.Susana Nazco a également été patrouilleuse à vélo pour Jeunesse au Soleil, un organisme de bienfaisance qui promeut la solidarité et l'inclusion sociale.Audrey-Ann Trudeau est étudiante en droit à l’UQAM.La jeune femme a eu plusieurs expériences en cabinet. Celle-ci a été stagiaire chez Juriseo et adjointe réserviste au sein du cabinet Lavery.Particulièrement engagée au sein de sa faculté, Audrey-Ann Trudeau est coordonnatrice aux affaires externes pour l’Association des étudiant.es en droit de l'UQAM.La future stagiaire du cabinet De Grandpré Chait est également co-présidente du Comité de droit des affaires de sa faculté.Elle est détentrice d’un DEC en sciences humaines du Collège Lionel-Groulx.Kathryn Blanchette détient un baccalauréat en droit de l’UQAM.Celle qui se présente sur LinkedIn comme « féministe et écoanxieuse » est bénévole au sein de la Revue québécoise de droit international de l’UQAM. Visiblement à l’aise à l’écrit, elle collabore également au blog littéraire Page par Page.Kathryn Blanchette a été coordonnatrice du Comité Face à Face qui a comme objectif de promouvoir l'art oratoire auprès des étudiant.e.s.La future avocate fait également partie du comité Éco-citoyens de Chambly qui a pour mission de rassembler des Chamblyen.ne.s de tous les âges afin de les sensibiliser à l’importance de prendre soin de la nature et de leur environnement.