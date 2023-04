Me Christian Leblanc. Source: Fasken

Me Lucie Lamarche

Le Conseil des ministres renouvelle sa confiance à deux avocats renommés.Meest nommé à nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Société des alcools du Québec (SAQ).Me Leblanc est associé principal chez Fasken, où il exerce depuis 20 ans. Il est spécialisé en propriété intellectuelle, avec une expertise en matière de brevets, notamment les brevets pharmaceutiques. Il pratique également en droit des médias, des communications et de la diffamation. Il agit devant tous les tribunaux du Québec et la Cour suprême du Canada.Ce barreau 1992 a commencé sa carrière chez Robinson, Cutler, Sheppard, Borenstein, Shapiro, Langlois & Flam, avant de se joindre à Mackenzie Gervais, puis à Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier.Il a été chargé de cours à l'Université Concordia, et il a enseigné à l'École du Barreau du Québec.Me Christian Leblanc détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Membre Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association, il en a été le président de 2013 à 2015. Il est membre des Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE).Meest nommée à nouveau membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Montréal (UAQM).Barreau 1978, elle a débuté dans les Services juridiques de Petite Bourgogne et Pointe St Charles. Avec un groupe d’avocates militantes, elle parcourt alors le Québec pour défendre la réforme du droit de la famille.En 1982, Me Lucie Lamarche crée le premier bureau d’avocates féministes de Montréal, le cabinet Bohémier, Dame, Lamarche.Le département des sciences juridiques de l’UQAM la nomme chargée de cours en droit social puis en droit de la famille. Parallèlement, elle oeuvre pour la Clinique juridique de l’UQAM.L’avocate décide de se tourner entièrement vers l’enseignement et la recherche. Après son doctorat consacré au droit international des droits économiques et sociaux de la personne et à la portée de ce domaine du droit international en territoire canadien et québécois, Me Lamarche devient professeure au département des sciences juridiques de l’UQAM.Me Lucie Lamarche a été professeure et directrice du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa. Elle a dirigé la Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne.Experte en droit social, droit des femmes et droit du travail, Me Lamarche a oeuvré à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM.En 2014, Me Lamarche publie l’ouvrage Women’s Rights to Social Security and Social Protection, chez Hart à Londres, en collaboration avec la chercheuse australienneMe Lucie Lamarche est membre émérite du Barreau du Québec. Elle est la trésorière de la Ligue des droits et libertés (LDL).Me Lamarche détient une licence et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal, et un doctorat en droit de l’Université libre de Bruxelles, en Belgique.