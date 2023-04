Khaoula Bansaccal et Andrée-Anne Arbour-Boucher. Source: LinkedIn

Nicolas Gervais et Kangni Han. Source: LinkedIn

Antonin Lapointe et Jia Yi Lylia Xiao. Source: Stikeman Elliott

Le cabinet Stikeman Elliott s’agrandit avec l’arrivée de six nouveaux avocats dans leurs bureaux situés à Montréal. Il s’agit deet« Nous sommes fiers d’accueillir six nouveaux avocats et nouvelles avocates à notre bureau de Montréal. L’ajout de ces avocats talentueux viendra diversifier le bassin de connaissances juridiques du cabinet et renforcer notre capacité à répondre à une vaste gamme de besoins de nos clients », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Khaoula Bansaccal est avocate au sein du groupe de litige. Sa pratique est principalement axée sur la restructuration et l’insolvabilité. En 2021, Me Bansaccal a été étudiante en droit chez Stikeman Elliott. Avant de rejoindre ce cabinet, l’avocate a été analyste légal chez Darts-Ip à Bruxelles puis étudiante en droit pour la compagnie Airbus à Mirabel.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit en plus d’une maîtrise en droit économique et social à l’Université Libre de Bruxelles. Elle détient également une licence en droit en plus d’une maîtrise en droit international des affaires de l’Université de Montréal.Pendant ses études à l’Université de Bruxelles, l’avocate a effectué un échange étudiant à la faculté de droit de la Kadir Has University à Istanbul. Elle détient également un certificat en droit privé européen à l’Université de Salzbourg.Andrée-Anne Arbour-Boucher est avocate-conseil au sein du groupe droit des affaires. Sa pratique se concentre principalement sur les valeurs mobilières, les marchés des capitaux, la gouvernance d’entreprise et les fusions et acquisitions.Me Arbour-Boucher a travaillé comme étudiante en droit chez Montreal Exchange puis chez Emergis. Elle a par la suite travaillé à la Jeune Chambre de commerce de Montréal comme vice-présidente des affaires générales et du secrétariat.Cette Barreau 2008 a débuté sa carrière d’avocate chez Stikeman Elliott. Elle a quitté le cabinet pour rejoindre l’Autorité des marchés financiers en tant qu’analyste-experte en financement des sociétés pendant plus de huit ans.De retour chez Stikeman Elliott, Me Arbour-Boucher travaille avec l’équipe de gestion du savoir et « participe à des initiatives sur la formation juridique permanente, l’évolution des marchés et de la réglementation, le développement des affaires et le service à la clientèle ».Andrée-Anne Arbour-Boucher détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en plus d’une certification en leadership et habiletés de direction de la Osgoode Hall Law School.Nicolas Gervais est avocat au sein du groupe Droit des affaires. Sa pratique est axée sur les valeurs mobilières, les marchés des capitaux, le capital-investissement, les fusions et acquisitions et les fonds d’investissement et gestion d’actifs.Avant de se joindre au cabinet, Nicolas Gervais a été stagiaire M&A chez Clifford Chance, au Maroc. Il a aussi été avocat pendant plus d’un an au sein du cabinet McCarthy Tétrault.Ce Barreau 2021 détient un baccalauréat en droit en plus d’une maîtrise en droit de l’Université de Montréal. Il a également un certificat en droit de la China University of Political Science and Law.Durant ses études, Me Gervais s’est impliqué dans plusieurs organismes à but non lucratif. Il a également été trésorier pour la Revue juridique étudiante de l’Université de Montréal en plus d’avoir été président de l’Association des cycles supérieurs en droit de la même université.Kangni Han est avocate en droit des affaires. Sa pratique se concentre principalement sur les fusions et acquisitions, le capital-investissement et les marchés des capitaux. Kangni Han a été recruté en 2020 par Stikeman Elliott comme étudiante en droit.Avant de rejoindre ce cabinet, cette avocate a travaillé comme étudiante en droit chez SEG Products, chez Framestore comme assistante légale en immigration puis chez Lion Electronic comme étudiante en droit.Cette Barreau 2023 détient un double diplôme de droit civil (BCL) et de common law (Juris Doctor) à l’Université McGill. Durant ses études, elle a été présidente du comité OutLaw McGill. Elle a aussi siégé au conseil d’administration de la Ligue de débat universitaire et collégial (LiDUC). Kangni Han parle couramment le français, l’anglais et le mandarin.Antonin Lapointe est avocat au sein du groupe fiscalité. Il a été recruté en tant qu’étudiant en droit en 2022 par Stikeman Elliott. Avant de rejoindre ce cabinet, celui-ci a travaillé comme assistant de recherche en droit civil et droit administratif pour les professeuresetà l’Université de Montréal.Il a aussi été bénévole à la Clinique d’information juridique de l’Université McGill « où il offrait des renseignements juridiques, des références et des services à la communauté de Montréal ». Ce Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en plus d’une maîtrise en droit du HEC Montréal.Jia Yi Lylia Xiao est avocate au sein du groupe droit des affaires. Sa pratique se concentre principalement sur le droit bancaire et le financement, les produits et services financiers, les projets et infrastructures et les fusions et acquisitions.Cette avocate s’est jointe à Stikeman Elliott en 2019 en tant qu’étudiante en droit. Avant de rejoindre ce cabinet, celle-ci a travaillé comme étudiante en droit chez Nuvei. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval en plus d’un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa.Durant ses études, cette Barreau 2023 a effectué un stage à la Cour supérieure du Québec auprès du juge. Elle a aussi été bénévole auprès de l’organisme Étudiant(e)s Pro Bono du Canada et au Bureau d’information juridique de l’Université Laval.