Charles S. Morgan. Sources: Shutterstock et McCarthy Tétrault

est le co-chef au niveau national du groupe Cyber/Données au sein du cabinet McCarthy Tétrault.Ce groupe prend une approche 360 degrés sur toutes les questions liées aux données, à la fois au niveau de leur valorisation, mais également au niveau de leur protection. Il répond également au déploiement de l’intelligence artificielle.« On touche toutes les pratiques de droit et toutes les industries. Les données sont une préoccupation pour tout le monde », explique Charles S. Morgan à Droit-inc.Celui-ci ajoute que le groupe Cyber/Données connaît présentement un moment de « croissance exceptionnelle ».Et pour cause, aujourd’hui, toutes les plus grandes compagnies traitent des données « La valeur des données a été plus que démontrée et le risque de la fuite de ces données n'a jamais été aussi prononcé ».L’intelligence artificielle est également un sujet qui interpelle Charles S. Morgan depuis plusieurs années. En 2018, il était le président de l’International Technology Lawyers Association.Celui-ci avait lancé un projet pour rédiger un livre sur les principes de base qui devraient sous-tendre le déploiement de l’intelligence artificielle. Plus de 50 avocats, venus de différents pays, avaient alors participé à la rédaction de cet ouvrage.« Ce qui est intéressant, c'est de voir qu’on est passé d’une situation où on était plutôt dans une zone hypothétique et qu’on traverse aujourd’hui une période où on arrive dans un cadre extrêmement réglementé », souligne Charles S. Morgan.Et qui dit plus de réglementation, dit plus de travail pour les avocats…De nombreuses fusions et acquisitions sont notamment à prévoir. En effet, d’après Charles S. Morgan, il va y avoir une consolidation du marché « On voit déjà certains grands joueurs qui tentent d’acquérir les autres ».Et celui-ci de préciser « Il y avait beaucoup de petits joueurs en intelligence artificielle avec de bonnes idées mais pas forcément des idées qui étaient commercialement viables. Ceux qui ont les moyens tentent donc d’agrandir leur part de marché en achetant la concurrence et en consolidant leur position sur le marché ».Charles S. Morgan explique que tous les efforts qui sont faits en ce moment en matière de conformité à la protection des renseignements personnels vont davantage se faire dorénavant en lien avec l’intelligence artificielle.Il faut dire qu’il s’agit là d’un domaine très complexe qui nécessite assurément pour les entreprises d’être accompagnées.« Tout cela va impliquer des relations contractuelles très complexes avec les intervenants. Beaucoup de questions juridiques vont être soulevées sur la protection de la propriété intellectuelle, de la confidentialité et de la protection des renseignements personnels », précise l’associé.C’est un enjeu qui est important dans tous les secteurs. Dès lors qu’on a un grand volume de renseignements personnels, ces questions vont se poser.Il y a aussi la question de savoir à qui appartiennent ces données : Le client ou bien le fournisseur de services ? Quelles sont les sources de ces bases de données ?Et quid des cyberattaques ? Selon Charles S. Morgan, il s’agit bien là d’un phénomène croissant. Et pour cause, les hackers deviennent de plus en plus sophistiqués.Pour cela, le groupe Cyber/Données du cabinet McCarthy Tétrault intervient en s’assurant que les entreprises ont une saine gestion des données.Les clients doivent savoir quelles données ils collectent et pour quelle fin. Où est-ce que ces données sont stockées ? Comment sont-elles protégées ?« Cela implique un plus grand contrôle auprès de leurs fournisseurs de services. Nous, on intervient en aidant les entreprises à rédiger les contrats qui imposent des standards très élevés de sécurité », conclut l’associé.