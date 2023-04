Olivia Leclerc et Simon Philipzik. Source: LinkedIn

Amélie Gingras, Mackenzie Harvey et Marylou Tremblay. Source: LinkedIn

etse joignent à l’équipe de Stein Monast à titre de stagiaires en droit.« Olivia et Simon effectueront leur stage du Barreau l’an prochain tandis qu’Amélie, Mackenzie et Marylou deviendront stagiaires après leurs études, en 2025 », précise le cabinet sur LinkedIn.Olivia Leclerc est étudiante en droit à l’Université Laval.C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la jeune femme a annoncé sur LinkedIn son arrivée prochaine au sein du cabinet « Je tiens à remercier tous les professionnels que j’ai eu la chance de rencontrer, ainsi que mes proches pour le soutien qu’ils m’ont apporté tout au long du processus ».Côté expériences professionnelles, la future avocate a été technicienne juridique au sein de l’étude notariale Laurie Blais mais également adjointe à la Cour disciplinaire du Service correctionnel du Canada.Elle détient un DEC en techniques juridiques.Tout comme Olivia Leclerc, Simon Philipzik est étudiant en droit à l’Université Laval.Il fait partie de la Commission du développement durable de son université. L’objectif de ce comité ? Promouvoir le développement durable sous toutes ses facettes.Simon Philipzik a également été étudiant en droit au Ministère de la Cybersécurité et du Numérique.À l’aise au micro, le jeune homme a été animateur radio au sein de la station CHYZ 94,3. Il participait notamment à une émission de débat baptisée Les Orateurs de demain.Avant d’entamer des études en droit, celui-ci a été diplômé en sciences humaines au Cégep de Trois-Rivières.Amélie Gingras est étudiante en droit à l’Université Laval.À côté de ses études, la jeune femme a accumulé les expériences professionnelles diverses et variées.Elle a donné des cours de français au sein de la Commission scolaire des Chênes. Celle-ci a également été stagiaire pour la Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM.Mais ce n’est pas tout. Amélie Gingras a été agent administratif au sein du CIUSSS de l'Estrie. Elle a également travaillé pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.Amélie Gingras détient un double DEC en sciences humaines et sciences de la nature du Cégep de Drummondville ainsi qu’un diplôme en relations et affaires internationales de l’Université du Québec à Montréal.Mackenzie Harvey est étudiante en droit à l’Université d'Ottawa.« Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu lors du processus de la course aux stages. Ce fut une expérience très enrichissante. Félicitations également à mes nouveaux collègues. J’ai bien hâte de travailler avec vous », s’est réjouie la future avocate sur LinkedIn.La jeune femme a eu l’opportunité d’effectuer un stage au sein de la Cour fédérale à Ottawa.Elle est enseignante suppléante pour la Commission scolaire des draveurs.Mackenzie Harvey fait également partie de l’Association étudiante du droit de la famille de l'Université d'Ottawa. Elle promeut les nombreuses facettes et opportunités de carrières en droit de la famille et sensibilise la communauté étudiante quant aux enjeux résultant de ce domaine de pratique.La jeune femme est étudiante en droit à l’Université de Sherbrooke.Celle qui s’apprête à rejoindre Stein Monast en 2025 a déjà eu plusieurs expériences en cabinet. Elle est présentement étudiante en droit chez Dufresne Avocats, un cabinet boutique offrant des services juridiques dans plusieurs domaines de droit.Celle-ci a également été étudiante en droit chez Henriquez Avocats, un cabinet spécialisé en droit familial et droit de l'immigration.Marylou Tremblay est diplômée en comptabilité et commerce du CÉGEP Champlain St. Lawrence.