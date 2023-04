Me Amélie Boudreau

Me Étienne Nadeau

Me Charlotte Lessard-Hamel

Me Marc-Antoine Sylvestre

Me Alexandrine Comtois

Me Jacinthe Léonard

Après avoir travaillé plus d’un an chez Dentons, Meest aujourd’hui avocate chez Deveau Avocats, au sein du groupe de litige civil et commercial ainsi que du groupe de droit municipal du cabinet.Cette diplômée de l’Université d’Ottawa, Barreau 2022, est appelée à représenter ses clients dans divers recours touchant notamment la faillite, les vices cachés et les baux commerciaux.Elle est également appelée à rédiger diverses opinions juridiques en matière municipale, précise son cabinet.Deveau Avocats souligne qu’elle s’est impliquée dans divers concours de plaidoirie et diverses négociations commerciales, ce qui lui a permis de développer une force de caractère qu’elle sait mettre à profit dans sa pratique en litige.Me, diplômé de l’UdeM et de McGill, est désormais avocat chez Benoît & Côté à Montréal. Il s’agit d’un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce, fondé en 2009.Il était auparavant stagiaire chez Robic.Ce Barreau 2022 a aussi été, entre autres, étudiant en propriété intellectuelle/droits d’auteur au Ministère de la Culture et des Communications.Après avoir travaillé un an et neuf mois chez Fasken, Meest aujourd’hui avocate chez Cain Lamarre, à Québec.Diplômée de l’Université Laval, cette Barreau 2021 a travaillé deux ans comme étudiante en droit à la Régie de l’assurance maladie du Québec.Meest avocat chez Therrien Couture Joli-Cœur, à Montréal. Il travaillait depuis plus de quatre ans chez Trivium Avocats dans les domaines du litige civil et commercial, à Rosemère.Il a aussi été stagiaire à la Cour du Québec, auprès de la juge. Ce Barreau 2019 est diplômé de l’UdeM.Belleau Lapointe a accueilli Me, Barreau 2021 et Me, Barreau 2018, au sein son équipe à Montréal.Le cabinet précise que Me Comtois, diplômée de l’UdeM, a débuté sa carrière à titre de stagiaire puis d’avocate en litige civil et commercial au sein d’un cabinet multidisciplinaire, Fortier, D’Amour, Goyette, et qu’elle est impliquée dans les actions collectives et les dossiers de litige civil et commercial.Quant à Me Charbonneau-Dufresne, il a complété son stage du Barreau et pratiqué au sein d’un grand cabinet montréalais, BCF Avocats d’affaires.Il concentre sa pratique en actions collectives tout en agissant également dans des dossiers de litiges civils et commerciaux, souligne son cabinet.Me, Barreau 2018, est désormais avocate au sein de la STM. Depuis juillet 2018, l’ancienne étudiante de l’Université de Sherbrooke travaillait chez Marceau & Boudreau Avocats, à Blainville.