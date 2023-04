Me Laurence Prud’homme

Me, actuellement avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec dans le cadre d’un contrat de deux ans, vient de décrocher un stage d’un an comme auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada à Ottawa, à compter de l’été 2024.La Barreau 2021 rejoindra le cabinet de la jugeSous la direction d’un ou d’une juge, l’auxiliaire juridique fait des recherches sur des points de droit, rédige des mémoires sur des questions juridiques et, d’une manière générale, assiste le juge dans les travaux de la Cour, rappelle la Cour suprême du Canada.La Cour suprême du Canada avait lancé un appel de candidatures pour un maximum de 27 postes d’auxiliaire juridique à travers le Canada auprès de ses neuf juges, et il était possible d’appliquer jusqu’au 13 janvier dernier.« C’est un processus assez exigeant », remarque l’avocate, dont la candidature a été recommandée par la doyenne de la Faculté de droit de l’UdeM, MeElle estime que c’est une belle opportunité d’ouvrir ses perspectives auprès de personnes d’autres horizons tout autant passionnés qu’elle par le droit.Une belle collégialité qu’elle apprécie déjà à la Cour d’appel et qui selon elle sera aussi présente à la Cour suprême du Canada.Détentrice d’une maîtrise en droit obtenue à McGill et d’un baccalauréat en droit de l’UdeM, Me Prud’homme terminera son contrat pour la Cour d’appel du Québec en juin prochain et s’apprête à travailler une année chez O’Reilly, André-Grégoire & Associés, en droit autochtone, avant de rejoindre la Cour suprême du Canada.Me Prud’homme a déjà travaillé comme étudiante en droit en matière de droit autochtone.« J’ai un intérêt pour cela, et pour travailler sur différentes questions en droit autochtone, il faut être à l’aise dans plusieurs domaines du droit, précise-t-elle. Comme avocate-recherchiste, je suis appelée à travailler dans des dossiers variés et c’est cette polyvalence que je suis allée chercher à la Cour d’appel. »L’UdeM, qui souligne la nomination de l’avocate ayant aussi un intérêt pour le litige, précise que Me Prud’homme a agi comme auxiliaire de recherche auprès de la professeuredurant ses études.Originaire de la banlieue montréalaise, Me Prud’homme, adepte de voyages, de musique, et de plantes d’intérieur, s’est aussi impliquée dans diverses initiatives auprès de la communauté étudiante, ce qui lui a valu plusieurs prix et distinctions.Un autre avocat-recherchiste de la Cour d’appel du Québec a été retenu par la Cour suprême du Canada. Il s’agit de MeCe dernier, Barreau 2021 diplômé d’un baccalauréat en droit de l’UdeM, a notamment été assistant de recherche pour la professeureet clerc-étudiant auprès du jugeà la Cour supérieure du Québec.Il est candidat à la maîtrise en droit à l’Université de Montréal sous la direction de la professeureet son mémoire aborde l’histoire de la doctrine de la provocation policière, précise l’UdeM.Il rejoindra le cabinet du juge