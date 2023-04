Me Charles O'Brien. Source: Facebook et Youtube

Représentés par Medu cabinet Lorax Litigation, six résidents de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont entamé cette démarche juridique contre le maire de l'arrondissement, la mairesse de Ville-Marie et la Ville de Montréal.Les demandeurs : Etienne Bouchard-Lamontagne, Mireille Dufresne, Véronique St-Onge, Julie Desrosiers, Odile Nachbauer et Chantal Lanthier estiment que l'arrondissement et la ville ont une responsabilité dans les inondations à la suite de pluies torrentielles subies le 13 septembre dernier, qui ont causé des pertes matérielles et financières importantes, ainsi qu'un « stress extrême ».Les avocats de la partie défenderesse sont Mesetde Gagnier Guay Biron.Les plaignants soutiennent que ces inondations se produisent de façon récurrente depuis 2012, sans que des mesures suffisantes soient prises pour prévenir leur répétition. Ils accusent notamment la vétusté du système d'égouts de l'arrondissement datant de l'année 1900 d'être à l'origine de ces inondations.Les victimes d'inondations ont également déclaré que la Ville de Montréal et l'arrondissement MHM ont souvent blâmé les changements climatiques ou les résidents eux-mêmes pour les inondations. Ils auraient systématiquement vu leurs demandes de dédommagement refusées.La demande d'action collective a été déposée à la Cour supérieure et vise à faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent afin de prévenir de futures inondations. Les demandeurs réclament des dédommagements allant de 15 000$ à 45 000$, selon le nombre d'inondations subies, ainsi que des compensations pour les coûts d'assurance supplémentaires ou pour les membres ne parvenant plus à être assurés.Une somme de 10 000$ est aussi demandée pour chaque année au cours de laquelle ils ont été victimes d’une inondation, en plus de 25 000$ pour dommages moraux.Les plaignants espèrent que leur action pourra contribuer à une résolution plus efficace de ce problème, avec de nouvelles mesures pour prévenir et qu’elle permettra aux victimes d’inondations d’être mieux soutenues et dédommagées à l’avenir.