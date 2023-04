Kevin Minville. Source: LinkedIn

Le cabinet Cain Lamarre accueille dans son équipe 10 nouveaux stagiaires dans le cadre de la course aux stages.est étudiante en droit à l’Université Laval. Elle rejoindra les bureaux de Cain Lamarre situés à Québec.détient un baccalauréat en psychologie de l’Université Laval. Il complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université.Anthony Labbé a travaillé comme étudiant en droit chez PSP Légal, à la Clinique de droit international pénal et humanitaire et au Tribunal administratif du Québec. Il a aussi été bénévole pour le Bureau d’information juridique de l’Université Laval. Il est présentement stagiaire étudiant en droit à la Cour supérieure du Québec.détient un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval. Il complète actuellement un baccalauréat en droit de la même université. Durant ses études, Kevin Minville a été étudiant clinicien pour la Clinique juridique itinérante.Il a également été coordonnateur aux affaires internes de l’Association générale des étudiants et étudiantes en relations industrielles de l'Université Laval. Il est aujourd’hui conseiller en santé et sécurité au Ministère de la Sécurité publique du Québec.détient un diplôme en techniques juridiques du Cégep Garneau. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université Laval. Cette future avocate a été étudiante en techniques juridiques au Ministère de l’Économie et des Finances et au cabinet Brodeur Prémont Lavoie avocats.Elle a été agente de renseignement à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Aujourd’hui, elle est agente d’indemnisation pour l’Indemnisation des victimes d'actes criminels.détient un baccalauréat en kinésiologie de l’Université Laval. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit et un MBA à la même université.est auxiliaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Sherbrooke. Elle a effectué un stage en droit à la Banque nationale du Canada. Elle a également été rédactrice publicitaire pour le journal La Voix de l’Est.Claudia Fortin a complété un microprogramme en études autochtones à l’Université Laval en plus de détenir un baccalauréat en droit de l’Université Sherbrooke. Cette future avocate complète actuellement un D.E.S.S. de 2e cycle en common law et droit transnational à la même université.complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Ce futur avocat a travaillé comme préposé au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale en plus d’avoir fait un stage en droit chez Bell. Il travaille présentement comme étudiant en droit chez Cain Lamarre.est étudiant en droit à l’Université de Montréal. Il rejoindra bientôt l’équipe de Cain Lamarre en tant que stagiaire.détient un baccalauréat en sciences et technologies de la gestion en plus d’un certificat en droit social et du travail à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université.Ce futur avocat a été adjoint pour le cabinet Hudon Avocat. Il a aussi été étudiant bénévole pour la Fondation du Dr Julien. Il est aujourd’hui conseiller en affaires pour Nucléus Stratégie.détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa. Elle complète actuellement un Juris Doctor en droit à la même université. Clémentine Mattesco a été agente de projet en verdissement urbain au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais.Elle a également été coordonnatrice pour P3 Permaculture, une entreprise sociale qui encourage les solutions écologiques. Elle est aujourd’hui assistante à l’enseignement à l’Université d’Ottawa.