Alice Bourgault-Roy. Source: RSS

fait désormais partie des associés du cabinet Robinson Sheppard Shapiro.« Digne représentante de la génération Y, c'était essentiel pour moi, en devenant avocate, de rester authentique et vraie envers moi-même », a déclaré avec enthousiasme la jeune femme dans un post LinkedIn.Et celle-ci d’ajouter « Mes collègues m'ont encouragée et soutenue à travers mes idées les plus audacieuses. J'ai toujours senti que j'avais ma place chez RSS. La confiance qu'on me témoigne avec cette nomination me le confirme une fois de plus ».Celle qui a rejoint RSS en février 2019 oriente sa pratique vers la responsabilité professionnelle, la responsabilité civile et l’assurance de personnes.Décrite comme « rigoureuse, efficace et collaboratrice » par le cabinet, Alice Bourgault-Roy représente des entrepreneurs, vendeurs, fabricants, propriétaires, municipalités, compagnies ou particuliers dans des dossiers touchant des domaines aussi variés que les vices de construction ou de fabrication, le préjudice corporel et le droit municipal.« Devenir associé est un tournant dans la carrière d’un avocat. Aujourd’hui, c’est notre façon de traduire notre grande confiance dans la capacité d’Alice à poursuivre la mission d’excellence de notre cabinet tout en incarnant les valeurs qui nous sont chères » a déclaré Andrew Penhale, chef de la direction de RSS.Avant de rejoindre Robinson Sheppard Shapiro, Alice Bourgault-Roy travaillait en tant qu’avocate pour la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.C’est au sein du cabinet De Chantal D'Amour Fortier qu’elle a démarré sa carrière.Depuis près de dix ans, cette Barreau 2015 s’implique également auprès de l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle.Alice Bourgault-Roy est diplômée en droit de l’Université de Montréal. Elle détient également un DEC en sciences humaines du Cégep de Saint-Laurent.