Therrien Couture annonce la nomination de 17 nouveaux stagiaires dans le cadre de la course aux stages.« Nous remercions tous les étudiants et étudiantes ayant participé à notre processus et nous leur souhaitons le meilleur succès pour la suite », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.rejoindra Therrien Couture Joli-Coeur en 2024. Ce futur avocat a été étudiant en droit pour Intelcom Express, auxiliaire de recherche à l’Université Laval et étudiant en droit chez Gravel Avocats. Il est présentement stagiaire à la Cour supérieure du Québec.Durant ses études, il s'est impliqué comme bénévole au Bureau d’information juridique de son université, puis a été vice-président aux communications pour le Comité droit fiscal et le Comité d'art et de musique des étudiants en droit de l'Université Laval.rejoindra aussi le cabinet en 2024. Cette future avocate a été étudiante en droit pour le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et pour la clinique juridique CréatiUM. Elle est actuellement stagiaire à la Commission du droit d’auteur du Canada.Durant ses études, celle-ci s’est impliquée en tant que secrétaire pour la Revue juridique étudiante de l’Université de Montréal. Elle a également été étudiante volontaire pour Pro Bono Canada puis directrice du journal étudiant Le Pigeon dissident. Elle termine présentement son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.détient un baccalauréat en science politique et en éducation à l’enfance de l’Université McGill en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle est présentement candidate à la maîtrise en droit à l’UdeM.Cette future avocate a été étudiante en droit chez Shneider Avocat, chez Julie Kidd Avocate et chez Eleni Gallos Avocate. Elle a également été assistante de recherche pour Meau Centre de développement professionnel de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle rejoindra Therrien Couture Joli-Coeur en 2024.complète actuellement un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle rejoindra le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur en 2024.Camille Charbonneau a été stagiaire chez LRV notaires. Elle est présentement assistante légale pour Vincent Karim & Als Avocat. Durant ses études, celle-ci s’est impliquée à la Clinique juridique de l’UQAM comme clinicienne. Elle est aussi venue en aide aux personnes âgées en 2012 à titre de bénévole.détient un baccalauréat en gestion de la chaîne logistique de l’Université Concordia. Il complète actuellement son baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. Il rejoindra le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur en 2024.Ce futur avocat a été étudiant en droit chez Davies Ward Phillips & Vineberg. Il est présentement stagiaire pour l’Association canadienne du gaz. Durant ses études, celui-ci s’est impliqué comme vice-président aux événements de l’Association des Femmes en Droit de l'Université d'Ottawa. Il est présentement vice-président aux finances pour l’Association de droit fiscal de la même université.a été auxiliaire d’enseignement à l’UQAM pour deux cours: Aspects juridiques pour planificateurs financiers et Introduction au droit des affaires. Il a également été mentor pour les étudiants autochtones de l’UQAM.Durant ses études, celui-ci a été vice-président réseautage pour le Comité de droit des affaires. Il est présentement vice-président de l’Association des étudiant.e.s en droit de l’UQAM. Ce futur avocat détient un baccalauréat communication et politique de l’Université de Montréal et une maîtrise en relations publiques de l’Université Laval. Il complète actuellement un baccalauréat en droit à l’UQAM.détient un baccalauréat en philosophie et une maîtrise en philosophie de l’Université de Montréal. Il complète actuellement un baccalauréat en droit à l’UQAM. Il rejoindra le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur en 2024.Ce futur avocat a été étudiant en droit pour Me Claude Lamarre. Il a également fait un stage d’observation chez Therrien Couture Joli-Coeur en 2022. Il travaille présentement comme responsable des médias sociaux pour les Éditions de la Pleine Lune.détient un baccalauréat en psychologie de l’Université de Montréal. Il complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université. Ce futur avocat est agent sociojuridique au Service d’Aide aux Conjoints. Il a également été assistant de recherche dans le Laboratoire de recherche sur la motivation et les trajectoires de bien-être familial (MOTIF).se joindra également à l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur située à Montréal en 2025.rejoindra l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur en 2024. Elle détient un baccalauréat en diététique à l’Université Laval. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université.Cette future avocate travaille présentement à titre de nutritionniste à la clinique Équipe Nutrition. Elle s’est impliquée durant ses études au café des étudiants en droit La Dissidence en plus d’être bénévole au Comité GRAAL de son université.rejoindra aussi l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur en 2024. Elle est présentement étudiante en droit chez Audex Avocats. Elle complète également un baccalauréat en droit à l’Université Laval.est étudiante en droit chez Frédérick Demers, avocates et médiatrices familiales. Elle a précédémment effectué un stage à la magistrature dans la Ville de Québec. Elle rejoindra l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur en 2025.La future avocate s’est impliquée durant ses études comme vice-présidente aux finances du Comité du Défilé de Mode de la Faculté de droit de l’Université Laval. Elle est aujourd’hui étudiante ambassadrice du Comité des Étudiants ambassadeurs. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université Laval.rejoindra l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur en 2025. Elle détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa.Cette future avocate a été assistante juridique au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Elle est aujourd’hui analyste à la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du Revenu du Canada.rejoindra cette année l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur. Elle détient un baccalauréat en comptabilité et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Durant ses études, la future avocate s’est impliquée comme bénévole au programme Justice Pro Bono.détient un baccalauréat en ergothérapie à l’Université Laval. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université. Elle se joindra à l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur en 2024.Durant ses études, celle-ci s’est impliquée comme membre du Comité organisateur à la Fédération des étudiants et étudiantes en droit du Québec. Elle a également été coprésidente et cofondatrice du Comité de droit du travail de l'Université Laval. La future avocate est actuellement étudiante en droit au Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec.se joindra à l’équipe de Therrien Couture Joli-Coeur en 2025. Elle est actuellement étudiante en droit chez De Grandpré Chait. Elle complète en ce moment un baccalauréat en droit - chemin coopératif à l’Université de Sherbrooke.est diplômé du programme coopératif droit-MBA. Il complète actuellement un diplôme de 2e cycle en droit des affaires et risques de l’entreprise.Il a été stagiaire en droit et en administration chez Équijustice, stagiaire en management, droit et stratégie chez IR&T et stagiaire en droit pour Me, Avocats et Services immobiliers.Il est également athlète depuis 13 ans. « Je représente le Vert et Or sur le circuit universitaire en athlétisme et en cross-country ainsi que mon commanditaire DFM International sur la scène nationale », mentionne-t-il sur LinkedIn. Il rejoindra Therrien Couture Joli-Coeur en 2024.