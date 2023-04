Le 30 mars dernier, le cabinet Fasken a accueilli la députée de Jean-Talon,au sein du bureau de Québec à l’occasion d’un cocktail organisé par les conseils d’administration de la Maison Michel-Sarrazin et de la Fondation Michel-Sarrazin.Cet événement visait à la remercier de son implication soutenue envers l’œuvre Maison Michel-Sarrazin, établissement hospitalier privé offrant des soins palliatifs et de fin de vie aux personnes atteintes de cancer.La cheffe de la direction,, a récemment participé à un panel de discussion sur le thème, « Élever les femmes : Aller au-delà ».Cet événement organisé par Elevate International, en collaboration avec Deloitte, a été co-animé par, cheffe de la direction d’Elevate International et, associée directrice de la province de Québec et de la région de la Capitale nationale de Deloitte.La 16e édition de la conférence annuelle sur le droit de la construction du cabinet De Grandpré Chait, animée par, s’est récemment tenue.À cette occasion, les panélistesetont présenté leurs perspectives 2023 sur les réclamations, les licences, la fiscalité et la jurisprudence.Ce lundi 3 avril, les associésetdu cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg ont pu parler de leur expérience à titre d'avocats de l'Organisation mondiale sikhe du Canada dans leur contestation de la Loi 21 lors d'une conférence présentée par le Comité Droit Constitutionnel de la Faculté de droit de l'UdeM.L’Organisation mondiale des sikhs du Canada est un organisme à but non lucratif de défense des droits de la personne, qui est voué à la promotion des intérêts de la diaspora sikhe, à la protection des droits fondamentaux de tous les individus ainsi qu’à l’élimination de toute forme de discrimination.