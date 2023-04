Mes Nicolas Moisan, Chloé Faucher-Lafrance, Stéphane Lavoie, Anne-Marie Laflamme, Pier-Luc Laroche, Gabriel Dumais, Samuel Massicotte, Frédéric Lavigne et Elif Oral. Source: LinkedIn

Le Barreau de Québec, qui regroupe plus de 4500 avocats, vient d’annoncer la réélection par acclamation de plusieurs membres pour le Conseil de 2023-2024.Il s’agit d’une bâtonnière, Me. D’un premier conseiller, Me. D’un secrétaire, Me. D’un trésorier, MeMais aussi d’une conseillère représentant les avocats de l'administration publique et parapublique, Me. Et de deux conseillers représentant les membres du Jeune Barreau de Québec, Meet MeOnt aussi été élus par acclamation, une conseillère représentant les membres du corps professoral de la Faculté de droit de l'Université Laval Me. Sans oublier un conseiller représentant les avocats œuvrant en entreprise, MeEt deux conseillers représentant les membres de la section, Meet MeLe début de la période électorale avait lieu le 14 mars dernier et la date limite pour poser sa candidature était le 3 avril à 16h30. La proclamation des candidats élus par acclamation a eu lieu dans la foulée.Concernant le poste de conseiller représentant les avocats de la pratique privée, les candidats sont Meet Me. Un poste est à pourvoir. Il y aura donc un scrutin pour ce poste Le début du scrutin est prévu le 25 avril à neuf heures et celui-ci se terminera le 28 avril à 17 heures. Les résultats seront dévoilés le 4 mai lors de l’Assemblée générale annuelle.