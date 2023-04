Krystelle Métras. Source: Université de Montréal

Jean Melanson. Source: Université de Sherbrooke

Marie-Ève Giroux. Source: Université Laval

Sébastien Jodoin. Source: Université McGill

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L’étudiante en droits’est vu remettre le Prix du juge en chefde la Cour suprême du Canada pour la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Ce prix est remis à un étudiant qui a fait preuve d’un leadership et d’un engagement exemplaire envers la mission de l’Étudiant.es Pro Bono du Canada.« C’est tout un honneur de recevoir le prix du juge en chef Richard Wagner! Cette reconnaissance me touche beaucoup », a-t-elle mentionné sur LinkedIn. Durant ses études, Krystelle Métras s’est impliquée au sein de la Clinique juridique de Saint-Michel. Elle a aussi fondé le Comité sur les actions collectives de l’Université de Montréal.L’honorable juge Wagner affirme que « l’exercice du droit au Canada est un privilège. C'est également un service public qui s’accompagne d’une responsabilité sociale, soit d’assurer l’accès à la justice, notamment en offrant des services pro bono aux personnes marginalisées qui se heurtent à des obstacles à cet égard. Cela est essentiel pour assurer la confiance du public ».La Faculté de droit a récemment annoncé le décès du professeur, survenu le 2 avril dernier, à l’âge de 90 ans. Il s’est impliqué pendant plus de 48 ans à l’Université de Sherbrooke comme étudiant, chargé de cours, professeur et professeur retraité en résidence.En 1961, il est devenu le deuxième professeur de carrière à la faculté. Il a aussi été responsable de la bibliothèque de droit, secrétaire de la faculté, vice-doyen puis doyen de 1972 à 1979.Il a également piloté le projet de construction du pavillon Albert-Leblanc, qui abrite la Faculté depuis 1971. « Homme de conviction, Jean Melanson s’implique au sein des associations étudiantes durant ses études, puis au sein de l’Association des professeurs de l’Université de Sherbrooke (APUS), notamment à titre de secrétaire général », rappelle l’Université.La candidate à la maîtrise en droit,, vient d’être sélectionnée pour occuper l’un des 27 postes d’auxiliaires juridiques à la Cour suprême du Canada. Elle se joindra à l’équipe de l’honorabledans ce stage d’une durée d’un an.Cette étudiante en droit est actuellement avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec. Durant ses études, celle-ci a participé à de nombreux projets de recherche auprès de différents professeurs dontetElle s’est aussi impliquée au sein du Bureau d’information juridique et de la revue Les Cahiers de droit. En 2021, elle a figuré au Tableau d’honneur de la Faculté de droit pour l’excellence de son dossier académique.Dans un autre ordre d’idées, le doctoranta été sélectionné comme finaliste du Concours des bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliot Trudeau. Il était le seul membre étudiant de l’Université Laval encore en lice lors des finales.Son projet de thèse, dirigé par, s'intitule: « La mise en œuvre par le juge national des obligations internationales de l’État en matière de lutte contre le changement climatique ».Un autre doctorant en droit,s’est aussi distingué en se rendant aux demi-finales du concours.Le professeur de droit,, s’est vu remettre le prix Acteur de changement de l’Université McGill pour l’impact majeur de son engagement pour les droits des personnes handicapées.Ce prix est remis à une personne dont le dévouement à partager ses connaissances avec les médias et le public a eu un impact majeur sur la société. Il est aussi remis à une personne qui s’illustre à travers l’Université par son engagement exemplaire.« Son travail soutenu a mené à l’émergence des droits des personnes handicapées comme sujet de réflexion dans l’élaboration de politiques sur le climat au Canada, parmi les pays du G7 et aux Nations Unies, et il informe le travail de décideurs, d’activistes et de praticiens dans le domaine », souligne le vice-principal exécutif,Sébastien Jodoin est professeur agrégé à la Faculté de droit et titulaire d’une Chaire de recherche du Canada sur les droits de la personne, la santé et l’environnement.« Ses travaux portent sur la relation entre les droits de la personne et la crise climatique ; le droit et la politique climatique transnationaux et comparés ; et le rôle des droits des personnes handicapées dans la résolution de problèmes et défis complexes liés à l’environnement et à la santé », résume la Faculté de droit.