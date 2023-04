Nathalie Hains et Catherine Bessette. Source: LinkedIn

Il n’y a pas que Montréal dans la vie ! Le milieu juridique est aussi très vif dans le reste du Québec, à en croire les récentes nominations de professionnels du droit.a été nommée adjointe juridique chez Dorion Leclerc, avocats. Elle a travaillé brièvement auprès de Yanick Messier avocat inc. et auparavant chez Lemieux, Marchand, Hamelin avocats, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pendant plus de sept ans.Sur LinkedIn, elle précise qu’après un court saut en droit civil, elle a réalisé qu’elle préférait le droit familial.« C’est le contact humain dans ces dossiers qui me motive le plus, écrit-elle. C’est pourquoi je quitte Me Yanick Messier et sa belle équipe, même s’ils m’ont super bien accueillie dans les dernières semaines, pour retourner dans mon ancien domaine. »Toujours à Granby,, diplômée d’une maîtrise en droit notarial de l’Université de Sherbrooke, est stagiaire notaire chez Archer Avocats et Notaires.Meest désormais vice-présidente, affaires juridiques, au sein du Groupe Devimco, un chef de file du développement immobilier au Québec, où elle travaille depuis plus de cinq ans et demi.La Barreau 2003 a auparavant travaillé comme avocate en droit commercial pendant plus de 10 ans et demi chez LPLV s.e.n.c.est parajuriste et assistante à la Direction de projet chez Renouveau La Fontaine.Renouveau La Fontaine est composé de Pomerleau, Dodin QC et Eurovia QC. Ce consortium a été désigné par le Ministère des Transports du Québec pour la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le plus long tunnel immergé au Canada et de ses approches via les autoroutes 20 et 25.Elle y était auparavant adjointe administrative de projets.Meest avocate chez Trivium-Avocats-Notaires-Conseils à Laval.Trivium se présente comme un cabinet multidisciplinaire d’une centaine de personnes incluant plus de 50 avocats et notaires répartis dans ses six places d’affaires à Brossard, Chicoutimi, Jonquière, Laval, Rosemère et Saint-Jérôme.La Barreau 2022 diplômée de l’Université de Montréal avait auparavant travaillé comme avocate-recherchiste au Service de recherche de la Cour de Québec.Meest aujourd’hui directeur des affaires juridiques, greffe et communications à la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Il était auparavant avocat au secrétariat corporatif à Loto-Québec, un poste qu’il a occupé près de deux ans.Diplômé de l’Université de Montréal, le Barreau 2014 a aussi été avocat au service du greffe et des affaires publiques de la Ville de Mont-Royal pendant cinq ans et demi.