Me Louis Clément

Mevient d’intégrer DS Avocats à Montréal, en tant qu’associé chef de file en matière de droit des affaires. Il travaillait auparavant chez Miller Thomson, depuis juillet 2018.Il exerce en droit des affaires, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés plus spécifiquement. Il conseille des entreprises de toutes tailles dans le cadre d’opérations liées à l’acquisition et à la vente d’entreprises, au financement et à la création de consortiums.« Je suis ravi d’entamer ce nouveau chapitre de ma carrière avec DS Avocats, un cabinet à l’esprit entrepreneurial en pleine croissance, explique Me Clément par voie de communiqué. Je me réjouis à la perspective d’aider les entreprises québécoises tout comme les grandes sociétés nationales et internationales dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires. »DS Avocats rappelle que l’associé a été appelé au fil des années à conseiller un large éventail de clients dans le cadre de plusieurs mandats complexes et dans toutes les facettes de leur croissance et leurs partenariats.Ses conseils portent notamment « sur leur structure corporative, les questions de gouvernance et les enjeux stratégiques qui en découlent ».« Avec sa vaste expérience et son expertise de pointe recherchée en matière de transactions commerciales, immobilières et de financement, Louis saura accompagner nos clients sur une myriade de dossiers complexes », assure pour sa part Me, associé directeur du bureau de Montréal et président du conseil d’administration.Il ajoute que son arrivée chez DS Avocats Canada s’inscrit dans la stratégie du cabinet d’offrir des services juridiques de première qualité et adaptés aux besoins de notre clientèle d’affaires tant localement, qu’à l’international.Me Clément a également dirigé des groupes d’avocats multidisciplinaires dans le succès de transactions plus délicates, notamment dans le domaine pharmaceutique, souligne son nouveau cabinet.Barreau 1989, l’associé a travaillé plus de onze ans chez Borden Ladner Gervais.