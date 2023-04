Sources: Shutterstock

Nombreux sont les avocats à mentionner l’aide d’un ou d’une mentor lorsqu’ils ont fait leurs premiers pas en cabinet. Assurément, quand on débute, on a besoin des précieux conseils des anciens.Mais pour un avocat senior, ce n’est clairement pas inné de savoir bien coacher. Le site Lawyer coach a donc délivré plusieurs conseils pour qu’un mentor assure dans son rôle.Ayez une conversation avec le mentoré au cours de laquelle vous pourrez évoquer vos rôles respectifs dans la relation de mentorat. Si vous avez déjà été mentor, donnez quelques exemples de la façon dont vos anciens mentorés ont utilisé cette opportunité.Si vous débutez dans le mentorat, soyez honnête avec le fait que vous aurez besoin de commentaires et de suggestions de votre mentoré. Partagez vos attentes et demandez les siennes.Un jeune avocat peut hésiter à déranger avec des problèmes mineurs et des questions « stupides ». Si vous avez un déjeuner mensuel, cela créera une opportunité pour que les problèmes et les préoccupations sortent et soient résolus, avant qu'ils ne se transforment en vrais problèmes.Si des questions surgissent entre les réunions, encouragez les jeunes avocats à regrouper leurs questions lorsque cela est possible.Bien que le calendrier d'un avocat soit souvent organisé en fonction des besoins de ses clients, accordez à votre mentoré autant de respect que vous le feriez pour tout autre rendez-vous.Tenez les promesses que vous faites.Votre engagement enverra de nombreux signaux au mentoré. Cela contribuera à favoriser une relation de confiance.Ceci est particulièrement important si vous êtes un baby-boomer et que votre mentoré est un millennial car vos valeurs peuvent différer considérablement. Une relation de mentor est différente d'une relation de patron, même lorsque vous jouez les deux rôles avec la même personne.On peut s'attendre à ce qu'un subordonné comprenne les besoins du patron, mais dans une relation de mentorat, l'accent est mis sur le succès du mentoré.Renseignez-vous sur la vision et les objectifs de votre mentoré et aidez-le à les clarifier. Adaptez vos conseils à ses objectifs plutôt qu'aux vôtres.Parvenez à un accord avec votre mentoré sur ce qui sera considéré comme confidentiel entre vous. Vous investissez votre temps et vos efforts en cette personne.Gardez votre investissement productif en faisant en sorte que votre mentoré soit honnête et ouvert avec vous.Les avocats juniors ont besoin d'aide pour apprendre les règles non écrites de l'organisation et saisir les subtilités de la vie d'avocat !Ils ont également besoin de commentaires honnêtes sur la façon dont ils doivent se présenter aux autres.Contactez des collègues dont les ressources, l'expérience, les connaissances ou les relations peuvent être plus pertinentes pour les besoins ou les préoccupations de votre mentoré.Aidez-le à élargir son réseau et à établir des relations.Envisagez de demander à votre mentoré d'être responsable d'un bref ordre du jour pour chaque réunion régulière. Cela vous aidera à éviter d'avoir des conversations superficielles sans conséquence.Cela lui apprendra également à organiser des réunions efficaces et à organiser ses pensées.