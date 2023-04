Me Nicolas Paradis et Me David Sultan. Sources: Nicolas Paradis et CQLC

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de deux avocats.Meest nommé sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.Jusqu’à présent, Nicolas Paradis était sous-ministre associé au ministère de la Justice. Il avait été nommé à cette fonction en décembre dernier.Cette nouvelle nomination est un retour sans délai au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, puisqu’il était sous-ministre adjoint à ce même ministère… jusqu’à sa précédente nomination en décembre.Ce barreau 1997 a débuté comme avocat en droit municipal au sein du cabinet Cain Lamarre Casgrain Wells, avant de rejoindre le service des affaires juridiques de la Ville de Québec en 2001.Huit ans plus tard, il entre dans la fonction publique provinciale au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, d’abord comme avocat et légiste en droit municipal, puis comme directeur des affaires juridiques.Me Nicolas Paradis occupe ensuite les mêmes fonctions au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et au ministère de la Culture et des Communications.En 2017, il est nommé sous-ministre adjoint aux politiques et aux relations du travail dans les réseaux au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C’est deux ans plus tard que le conseil des ministres le nomme sous-ministre adjoint aux politiques au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.Me Nicolas Paradis détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a été le maire de la municipalité de Dosquet, dans la MRC de Lotbinière.Meest nommé président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC). Il était vice-président de cette commission.Ce barreau 1995 a commencé sa carrière professionnelle au Congrès juif canadien, comme conseiller politique pour la région du Québec, puis à titre de directeur des relations communautaires dans la province.C’est en 1999 que Me Sultan est nommé membre de la CQLC, dont il est devenu vice-président en 2001, avant d’en occuper la présidence par intérim un an plus tard.Me David Sultan détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.