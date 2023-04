Dominique Tardif. Source: ZSA

Le Jeune Barreau de Québec a publié en février dernier un rapport résumant les résultats d’un sondage mené en 2022 auprès de 968 membres. Dans ce document, il est question des habitudes de pratique chez les jeunes avocats.Concernant le type d’organisation de pratique, le sondage démontre que 6,54% des répondants pratiquent à leur compte, 48,26% pratiquent dans un cabinet privé et 29,74% pratiquent dans la fonction publique. 5.77% pratiquent dans le domaine du contentieux d’entreprise et 6.21% pratiquent dans une entreprise privée,Dans ce sondage, on apprend également que 21,42% des répondants pratiquent dans un domaine de droit spécialisé tel que le droit municipal, le droit de l’environnement, le droit autochtone, le droit sportif ou autres.Le domaine de pratique où l’on retrouve le plus grand nombre de jeunes avocats serait en litige civil avec 19,89% de répondants. Le domaine des affaires arrive en troisième position avec 12,13%. Le domaine criminel et le domaine du travail sont tous les deux pratiqués par 9,51% des personnes sondées.Pour ce qui est du droit familial, il y a environ 8,96% des répondants qui le pratique, tandis que le domaine administratif est pratiqué par 7,98% des jeunes avocats. Enfin, le domainegénéraliste et le litige commercial sont pratiqués par respectivement 6,89% et 3,72% desrépondants.Selon, présidente de l’agence de recrutement dans le domaine juridique ZSA, la popularité des domaines de pratique va de pair avec l’état de l’économie actuel.« Plus le cycle économique est actif, plus il y a aura de fusions et acquisitions. Lorsque les temps seront plus difficiles, il y aura plus de dossiers en faillite et en insolvabilité », explique-t-elle.Elle ajoute: « Pour le moment ce qu’on sait, c’est que ça été moins occupé en insolvabilité dans les dernières années. L’économie bougeait et roulait vite et là ça s’est calmé. Est-ce que les fusions et acquisitions vont ralentir? Fort probablement ».En dehors de cela, l’un des domaines les plus populaires chez les avocats ayant moins de 10 ans de pratique est tout ce qui touche les technologies de l’information.« C’est un secteur qui est très actif en ce moment. Il y a beaucoup de demandes dans tout ce qui touche le software par exemple. C’est un domaine très populaire chez les jeunes avocats », résume-t-elle.Un autre domaine qui continue d’être en croissance tout en demeurant niché est le droit à l’information et à la pratique privée.« Tout ce qui touche à la protection des renseignements professionnels est populaire en ce moment. Aujourd’hui, les entreprises doivent de plus en plus s’y conformer. C’est donc un domaine qui est beaucoup plus en demande en ce moment », mentionne-t-elle.Tout ce qui touche l’éthique, l’intégrité, la conformité et les politiques anti-corruption prennent aussi de l’ampleur.« Il y a 10 ans, c’est quelque chose qu’on ne retrouvait pas dans les entreprises. Depuis les commissions Charbonneau et autres, les organisations souhaitent de plus en plus éviter les scandales tout en s’assurant que leur pratique est conforme. C’est un secteur qui prend de l’ascension, mais qui n’est pas aussi populaire que le IT ou le privacy », dit-elle.Le domaine de l’énergie est aussi un secteur d’industrie qui prend de plus en plus d’ampleur.« La nouvelle génération d’avocats est beaucoup plus sensibilisée au réchauffement climatique et à la nécessité de préserver l’environnement. Ils sont donc plus intéressés à travailler pour des entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte écologique. C’est un secteur d’industrie qui est très en vogue en ce moment », conclut-elle.