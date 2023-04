Me Amina M. Joober. Source: LinkedIn

Mea rejoint Goldwater, Dubé à Montréal. Elle travaillait auparavant chez Marceau Soucy Boudreau Avocats Inc. à Blainville.« J’avais échangé avec quelqu’un d’ici sur la possibilité de rejoindre leur équipe, et le moment était propice », explique l’avocate. Elle aime le domaine du droit de la famille, car pour elle, c’est toujours une nouvelle aventure.« On voit du fiscal, du criminel, du droit de la propriété, de tout, ajoute-t-elle. Ça nous permet d’apprendre vraiment toujours plus chaque jour et c’est toujours bien de sentir qu’il y a une relation d’aide avec ses clients qui n’est pas juste une relation purement transactionnelle. »L’avocate travaille sur des cas de divorce, de garde des enfants, d’aliénation parentale…« L’alinéation parentale, c’est par exemple quand un enfant décide de mettre fin à sa relation avec un parent et qu’on suspecte une influence indue de la part de l’autre parent sur lui pour l’éloigner. J’ai pas mal de dossiers d’aliénation. »La Barreau 2017 a travaillé dans d’autres cabinets, notamment Gagné Lespérance Avocats, AZRAN & Associés avocats inc. et Alepin Gauthier Avocats. Elle a principalement toujours travaillé en droit de la famille.Celle dont le grand-père était avocat et pour qui ce métier était une évidence, est diplômée de l’Université de Montréal, mais aussi de l’Université Concordia. Me Joober fait du bénévolat auprès d’aînés et se dit surtout très dévouée à son métier.