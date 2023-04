Me Gérard Samet. Sources: Archives et Shutterstock

Cette demande d’action collective a été intentée le 13 avril dernier par, un Montréalais qui a été privé d’électricité pendant deux jours lors de la crise du verglas, qui a eu lieu la semaine dernière.Il reproche à Hydro-Québec d’avoir causé des dommages matériels et psychologiques « à un niveau inimaginable » aux citoyens de Montréal qui ont manqué d’électricité durant la tempête de verglas qui a débuté le 5 avril dernier.À cause du manque d'électricité, certains citoyens et commerçants ont dû jeter plusieurs tonnes de nourriture aux ordures. D’autres ont manqué de soins dans les CHSLD et les résidences qui ont, elles aussi, manqué de courant.Le manque d’électricité a également causé un sentiment de détresse chez les Montréalais qui ne pouvaient plus communiquer avec leur cellulaire. Pour beaucoup des citoyens impactés, cette situation a aussi rappelé la crise du verglas de 1998 qui a réveillé plusieurs traumatismes.« On croyait avoir tourné la page de cet affreux événement. D’autant que Hydro-Québec avait prédit que jamais plus, nous ne reverrions ce genre de situation, au vu des travaux de réaménagement du réseau », peut-on lire dans la demande d’action collective.Dans le document de la cour on apprend qu’il y a eu près d’un million de foyers qui ont manqué d’électricité, « dont près de la moitié étaient situés à Montréal ».L’avocat représentant le demandeur est MeLe groupe de cette demande d’action collective représente ici:« L’ensemble des citoyens résidents au sein de la Région métropolitaine de Montréal, qu’ils soient personnes physiques ou morales et consommant le courant électrique d’Hydro-Québec, tant à titre personnel que professionnel, au sens de l’article 571 du Code de procédure civile; ces personnes ayant été privées de courant électrique durant plusieurs jours à compter du mercredi 5 avril 2023 ».Le requérant réclame donc à Hydro-Québec de payer à chacun des membres du groupe la somme de 1000 $ pour les dommages et les préjudices occasionnés par la coupure de courant qui a débuté le 5 avril 2023.