Les associés Stephanie Lisa Roberts et Étienne Bisson-Michaud. Source: Novalex

Les associésetont récemment été nommés en tant que co-chefs du groupe Litige et règlement de différends de Novalex.« Depuis leur arrivée chez Novalex, Stephanie et Étienne ont su gagner la confiance autant de leurs clients que de leurs collègues, grâce à la profondeur de leur niveau d’expertise juridique élevé et la bienveillance qu’ils démontrent envers tous ceux qu’ils côtoient », affirme Ryan Hillier, chef de la direction et cofondateur de Novalex.Il ajoute: « Nous sommes convaincus que leur nomination à la barre de notre groupe Litige et règlement de différends ne fera que renforcer la place grandissante qu’occupe Novalex au Québec en tant qu’équipe de choix pour les litiges, arbitrages et médiations de tous genres ».est avocate plaidante et sommité en droit public et administratif. Sa pratique se concentre principalement sur les affaires gouvernementales, le droit des autochtones, le droit public et constitutionnel, le droit de la personne et le litige.Avant de rejoindre Novalex, Me Roberts a travaillé comme avocate pour Donati Maisonneuve, pour le bureau du Procureur général du Québec, pour Hydro-Québec, en plus d’avoir siégé au conseil d’administration du Barreau du Québec. Elle enseigne également la preuve et la représentation civiles à l’École du Barreau du Québec.Elle agit dans des dossiers d’envergure de revendications territoriales et de droits ancestraux. Cette Barreau 2003 a également été amenée à « représenter avec succès différents ministères provinciaux dans le cadre de recours fondés notamment sur les droits et libertés protégés par les chartes, toujours dans l’optique de trouver des solutions taillées sur mesure ».Elle est nommée depuis 2021 à la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. En 2022, elle a été élue comme conseillère au Barreau de Montréal.Stephanie Lisa Roberts détient un baccalauréat en sciences politiques et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en plus d’une scolarité de deuxième cycle en droit public de l’Université McGill/Université de Montréal.a joint Novalex en 2020 en tant qu’avocat en litige civil et commercial. Sa pratique est axée sur le litige civil et commercial, le droit de la construction, le droit immobilier, le droit pénal et le droit de la copropriété.Avant de rejoindre Novalex, Me Bisson-Michaud a travaillé comme avocat pour Jolicoeur Lacasse, pour Racicot Chandonnet et pour Gascon & Associés. Dans ses fonctions, ce Barreau 2007 a souvent été appelé « à représenter des clients dans le cadre d’arbitrages commerciaux complexes, ce qui lui a permis d’acquérir une expertise solide dans ce domaine ».Dans sa pratique, Me Bisson-Michaud prête conseil à de nombreuses entreprises en immobilier telles que des promoteurs, des constructeurs, des propriétaires, des syndicats de copropriété, etc.Selon le cabinet, « il possède une vaste expertise dans divers types de litiges, notamment en matière de droit commercial et contractuel, de droit de la construction, de différends entre actionnaires, de responsabilité du fabricant et lors de recours extraordinaires comme les injonctions, les ordonnances de sauvegarde et les saisies avant jugement ».Étienne Bisson-Michaud détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Il parle couramment le français et l’anglais en plus de posséder une bonne connaissance de l’espagnol.