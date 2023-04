Me Philipe Knerr. Source: LinkedIn

Mevient de recevoir le prix Gabriel Lapointe de l’Association des avocats de la défense de Montréal.Ce prix est remis à un avocat de la défense, de 10 ans et moins de pratique, s’étant démarqué par ses accomplissements juridiques et sociaux.Depuis 2017, Me Philippe Knerr travaillait aux côtés de celui qu’il considère comme « l’un des plus grands criminalistes de l’histoire de notre province » et qui nous a récemment quittés, MeEn mars dernier, le cabinet du criminaliste a même été rebaptisé Shadley Knerr. Désormais, l’avocat, qui vient d’être primé par l’AADM, a donc un rôle de gestionnaire plus important.Pour Me Philippe Knerr, le droit était assurément une vocation. « Dès mon plus jeune âge, je savais que le droit était une voie que je voulais poursuivre et plus particulièrement, le droit criminel », confie-t-il à Droit-inc.Ce qui l’anime tant dans cette pratique ? La question des libertés fondamentales et libertés individuelles « L’opposition entre les libertés des uns versus les libertés de la communauté. C’est un domaine qui est totalement fascinant. C’est un privilège de pouvoir faire ce que je fais ».Durant son parcours universitaire, cet avocat a eu l’opportunité de faire la rencontre d’une professeure de renom. Il s’agit de Mequi est, par la suite, devenue sa toute première patronne.En effet, celui-ci a démarré sa carrière au sein du cabinet Schurman Longo Grenier. Une première expérience qui a façonné sa pratique « J’ai appris la rigueur au niveau du travail, la compassion et l’empathie ».Selon, Me Philippe Knerr, pour être un bon avocat de la défense, l'indépendance intellectuelle et la rigueur sont essentielles. Mais ce n’est pas tout « Il faut énormément d’humanisme et comprendre la réalité d’autrui », insiste-t-il.« Le fait de pouvoir être le porte-parole d’une personne qui fait face à des accusations, qui fait face à la possibilité de perdre sa liberté et d’être le dernier rempart pour lui, c’est un réel privilège », conclut l’avocat.