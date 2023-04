Me Meyling Ly Ortiz. Photo : Attorney at work

Révélez votre erreur dès que vous réalisez que vous l'avez commise.

N'attendez pas pour voir si quelqu'un le remarquera.

Ne l'ignorez pas.

Ne le niez pas et ne le cachez pas.

Allez directement voir votre avocat superviseur et informez-le.

Le métier d’avocat n'est pas facile. Dès le premier jour, la perfection nous est imposée. En tant que jeune avocat, on nous apprend à être prudent, précis et minutieux.Mais que faire en cas d’erreur ? Comment se rattraper et apprendre de notre faute ? Pour Attorney at work, la directrice juridique et auteureexplique étape par étape comment gérer ce genre de situation.Meyling Ly Ortiz explique que l'une des premières choses que l’associé pour qui elle travaillait au début de sa carrière lui a partagé était que presque tout était réparable si on s’y prenait assez tôt.Cela faisait partie de son discours d'encouragement alors qu'il avait décidé de l’envoyer à une audience au cours de sa première semaine de travail.Voici donc les différentes façons de gérer une erreur :Révéler au plus tôt son erreur est surtout un moyen de ne pas aggraver la situation.Meyling Ly Ortiz explique que si vous vous sentez nerveux et que vous avez un mentor de confiance dans l'entreprise, il peut être judicieux de le consulter et d’obtenir un deuxième avis pour confirmer que vous avez réellement commis une erreur.Après avoir révélé votre erreur et discuté des solutions possibles, vous devez réfléchir à votre erreur. L’idée ici est de déterminer si elle était évitable et de mettre en œuvre des contre-mesures, afin de ne pas la répéter.Vous n’aurez pas toujours l’occasion de travailler avec des associés aimables et courtois qui seront compréhensifs… Vos erreurs ne seront également pas toujours facilement réparables.Néanmoins, en prenant vos responsabilités et en répondant avec intégrité, non seulement vous apprendrez et vous évoluerez plus vite, mais vous serez également plus crédible et sérieux aux yeux de vos collègues.