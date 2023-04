Me Gianluca Campofredano et Me Aurélia Berger-Lefébure. Source: Boavista Services Juridiques Inc.

Me Extra Junior Laguerre. Photo : Site Web de Jeune Barreau Montréal.

Mea récemment souligné les trois ans de son cabinet d’avocats Boavista Services Juridiques Inc. , cofondé avec sa consœur Meen mars 2020 et qui compte aujourd’hui quatre avocats.Celui qui a commencé à pratiquer le droit en tant que travailleur autonome a en effet décidé de s’allier à l’époque, notamment afin de faire croître le nombre de dossiers qu’il traitait.Sur LinkedIn , il explique qu’en l’espace de 36 mois, il lui a fallu, avec Me Berger-Lefébure, se familiariser et assimiler des notions essentielles en matière de comptabilité, de finance, de relations d’affaires, de ressources humaines, de gestion du personnel, de recrutement de talents, de marketing, de communication, d’auto-apprentissage juridique…Et l’avocat, dont le cabinet généraliste déménage du Plateau-Mont-Royal au Vieux-Montréal et a des projets d’expansion, déplore que ce processus ne soit pas tellement enseigné à l’université ou à l’École du Barreau.Il a ainsi décidé d’encourager les avocats ayant une âme d’entrepreneur à se lancer en organisant prochainement une rencontre d’experts, aussi ouverte à d’autres types d’entrepreneurs. Il souhaite par ailleurs encourager l’entrepreneuriat au féminin.Droit-Inc a parlé à ce Barreau 2018.Les gros défis sont la logistique en communication et la publicité. Créer la structure juridique d’entreprise, si on a des notions en droit des affaires, ça peut se faire à l’interne.Mais en ce qui concerne la publicité, l’image de marque, la stratégie de contenu, il faut être armé et avoir de bons conseils.Personnellement, j’ai fait un baccalauréat en droit et une maîtrise. Même au niveau de la maîtrise, on n’avait pas vraiment de notions à ce niveau. À l’École du Barreau, toutes les formations sont très axées sur les connaissances juridiques.Il y a quelques notions en matière de comptabilité juridique mais sinon, créer une entreprise, monter une structure, ce sont des choses qui sont éclipsées. C’est aussi le cas pour les relations de travail et le recrutement. Ce sont des aspects très importants en entreprise.Je pense que oui. Au Québec, il y a beaucoup d’opportunités d’emploi et un terreau fertile pour l’entrepreneuriat.Beaucoup de jeunes ont de bonnes idées et par rapport à d’autres pays, on peut créer une entreprise très facilement, même si ça prend aussi beaucoup de sacrifices.Énormément d’avocats au Québec sont travailleurs autonomes. Pour franchir la barrière entre le travail autonome et l’entreprise, ça prend des notions et de l’aide au niveau du recrutement, des ressources humaines, de la publicité. Sinon, on ne peut pas franchir ce cap.Oui ! Nous allons toucher à cinq axes. Le marketing, le droit, la comptabilité, le financement et les ressources humaines.Il y aura des acteurs de divers milieux tels que Desjardins, le cabinet comptable FBL, l’OBNL Objectif Carrière, une coach en entreprise, l’avocat MeIls vont donner des ateliers express sur les notions essentielles à avoir pour se lancer comme entrepreneur au Québec.