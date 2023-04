Marianne Jasmin. Source: LinkedIn

etont choisi le cabinet Bélanger Sauvé pour réaliser leur stage du Barreau.La jeune femme va effectuer son stage en droit municipal au sein du bureau de Joliette auprès de Me Yves Chaîné.« Je souhaite y développer mon autonomie professionnelle, exercer avec humanité et être appuyée par une équipe soudée », a confié avec enthousiasme la future avocate.Celle-ci a cumulé diverses expériences professionnelles juridiques, sous forme de stages, notamment au sein du Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la création de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au sein d’une entreprise privée spécialisée en création de logiciels et du milieu bancaire.Marianne Jasmin est détentrice d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.Emily Froes va, quant à elle, effectuer son stage au bureau de Montréal et collaborer avec des avocates et des avocats de différents secteurs d’expertise.Ce sont « les valeurs humaines » mises en avant par le cabinet qui ont confirmé son choix dans la recherche de son stage.Cette future avocate a œuvré comme technicienne juridique au sein d’un cabinet de notaires et de conseillers juridiques de la Rive-Sud.Elle a également agi comme bénévole clinicienne pour le SALVAS, le service d’aide légal pour victimes d’abus sexuels.Emily Froes est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal. Elle a également complété deux diplômes collégiaux, en techniques juridiques et en sciences humaines, profil administration.« Bélanger Sauvé a la réputation d’un cabinet où les avocates et les avocats sont généreux de leur temps et de leur savoir. Comme stagiaire, c’est important pour moi d’intégrer une équipe qui tient à ma réussite et à mon développement », a déclaré le jeune homme.Alex Labelle a occupé la fonction de directeur général au sein de la jeune entreprise Excellence Académique Tutorat, offrant du mentorat à des élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’à des étudiants du cégep et de l’université.Celui-ci a également effectué un stage au sein de Protec-Terre, une association qui assure la préservation du patrimoine agricole biologique québécois au bénéfice de communautés de proximité.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’un DEC en sciences humaines et études internationales du collège Jean-de-Brébeuf.« C’est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que j’ai commencé mon stage du Barreau auprès de l’équipe de Bélanger Sauvé », a confié le jeune homme dans un post LinkedIn.Gabriel Desjardins a exercé pendant cinq ans en tant qu’enseignant en primaire et en secondaire. Jusqu’au jour où il a décidé d’entreprendre un virage professionnel en droit, un domaine qui l’a toujours passionné !Durant ses études, toujours animé par l’enseignement, le jeune homme a agi à titre de mentor et de référence pour les étudiantes et les étudiants de première année.Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal. Celui-ci détient également un baccalauréat en sciences politiques et relations internationales de l’Université du Québec à Montréal.