L’avocat Jean Rhéaume. Source: LinkedIn

L’avocatrejoint le cabinet Bouchard + Avocats, situé à Québec, après avoir pratiqué pendant plus de 32 ans au ministère de la Justice du Canada.Au gouvernement fédéral, il a travaillé pendant deux ans comme avocat en droit administratif, pendant cinq ans chez Environnement Canada comme conseiller juridique, puis pendant 25 ans comme avocat en droit de l’environnement.« J’ai vécu 25 belles années en tant qu’avocat en droit de l’environnement. Ça m’a permis de toucher à un large éventail de sujets dans le domaine du droit à l’environnement », se rappelle-t-il.L’avocat a toutefois eu envie de retourner travailler en pratique privée après de nombreuses années passées au gouvernement fédéral.« J’ai travaillé pendant 9 ans dans le secteur privé avant de rejoindre le gouvernement. Ça me manquait beaucoup. En pratique privée on a beaucoup plus de liberté de pensée et d’expression. C’est plus facile par exemple d’organiser des conférences sur un sujet quelconque ou même de publier des textes ou des articles. Au gouvernement c’est beaucoup plus long et complexe », explique-t-il.L’arrivée de Me Rhéaume dans la Ville de Québec lui a permis de découvrir le cabinet Bouchard + Avocats.« Lorsque je suis tombé sur le site internet de Bouchard +, j’ai remarqué qu’il y avait plusieurs avocats junior et senior. Lorsque j’ai vu qu’ils avaient dans leur équipe un ancien juge, je me suis dit qu’ils allaient probablement être intéressés par mes nombreuses années d'expérience comme avocat », ajoute-t-il.Depuis mars dernier, ce Barreau 1981 a rejoint le cabinet en tant qu’avocat en droit des affaires. Avec son expérience en droit de l’environnement, il lui arrive quelquefois de toucher certains dossiers dans ce domaine du droit.« J’ai été très bien accueilli au sein de l’équipe. Les gens sont contents de me voir et je suis heureux de les connaître aussi. Je crois qu’ils sont satisfaits de ce que je peux apporter au cabinet. Mon intégration s’est super bien passée et sans aucun problème », conclut-il.