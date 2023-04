Source: Shutterstock

Que faites-vous pour cultiver, reconnaître et récompenser vos clients pour ensuite les rendre fidèles ? Voici quelques idées, selon Attorney at Work.Identifiez vos clients les plus précieux… Ceux qui reviennent chaque année, ceux qui vous rapportent le plus d’honoraires ou ceux qui vous recommandent le plus et accordez-leur une plus grande attention et un meilleur accès à vos services.Organisez des événements d'appréciation, envoyez des notes de remerciement, offrez-leur une bonne bouteille de vin ou même des cadeaux personnalisés qui montrent que vous connaissez leurs intérêts et que vous reconnaissez leur valeur au sein de votre équipe.Informez tous les membres de l'équipe des particularités et des directives du client, de son activité et de son secteur. Attribuez des tâches pour le développement des contacts et des relations. Élaborez un plan annuel décrivant ce que vous ferez pour le client au cours de l'année à venir. Organisez des réunions régulières avec l'équipe et le client.Pensez aux extras que vous pouvez offrir, tels que des webinaires, des formations, des stagiaires ou une assistance personnelle (un divorce, une fermeture de maison, etc.)Organisez des évaluations après la conclusion d’une affaire, réalisez une enquête annuelle sur les réactions de vos clients et programmez une réunion annuelle de planification. Adaptez vos communications avec les clients. Par exemple, vous pourriez faire un webinaire spécifique à l'entreprise ou envoyer des alertes juridiques personnalisées.Contribuez à leurs activités pro bono ou à leurs projets caritatifs. Envoyez des notes élogieuses à leurs superviseurs sur leurs contributions aux dossiers. Mettez-les en lumière en proposant leur candidature pour des prix ou des reconnaissances. Recommandez leurs entreprises ou utilisez leurs produits et services. Bref, soutenez-les dans tous leurs projets!Rédigez des articles ensemble, faites des présentations conjointes lors de conférences ou organisez une activité conjointe de bénévolat ou de service communautaire.Faites participer les clients à des groupes de discussion ou à des journées de réflexion au sein de votre cabinet. Présentez-les à des personnes de votre organisation. Demandez leur avis sur les nouveaux services du cabinet, les accords tarifaires ou les modifications du site web.