Me Charles A. Foucreault. Source: LinkedIn

Merejoint les équipes de Clyde & Co à titre d’associé dans les bureaux de Montréal après avoir passé plus de 15 années chez Norton Rose Fulbright.Celui-ci plaide régulièrement devant tous les tribunaux de la province. Il représente également des clients dans le cadre d’actions collectives ainsi que de nombreux assureurs lors de litiges portant sur la couverture d’assurance et la responsabilité civile.Cela faisait des années que Me Charles A. Foucreault côtoyait les équipes de Clyde & Co dans le cadre de sa pratique. « Tout s’est fait naturellement, au fil de discussions », confie l’associé à Droit-inc.Au fil du temps, celui-ci a développé une pratique en droit des assurances chez Norton Rose Fulbright. « Rendu là où j’étais dans ma carrière, c’était une transition logique pour moi d’aller chez Clyde & Co qui est quasiment spécialisé dans cette pratique », explique t-il.C’était également une belle occasion pour Me Charles A. Foucreault de développer sa clientèle. « Je voulais travailler auprès des meilleurs et être entouré de personnes qui parlent son langage », poursuit-il.Chez Norton Rose Fulbright, ce Barreau 2008 a pu développer une vaste expertise en responsabilité municipale. Une expertise qu’il va pouvoir apporter dans son nouveau cabinet… Mais ce n’est pas tout.Dans ses bagages, cet associé compte également apporter sa rigueur et son goût pour l’excellence. Deux qualités assurément développées au sein des équipes de Norton Rose Fulbright.« Je fais partie de cette école qui s’assure de répondre au client aussi vite que possible et qui s’assure que le document qui s’apprête à être envoyé a été relu à plusieurs reprises », souligne la nouvelle recrue du cabinet Clyde & Co.Me Charles A. Foucreault a été reconnu parmi les meilleurs de sa profession par Best Lawyers dans la catégorie du droit de l’assurance.Celui-ci est également souvent invité comme conférencier à l’occasion de séminaires de formation destinés à différents auditoires et consacrés à l’assurance, à la responsabilité civile professionnelle et à des instances civiles.Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et d’un master en droit des assurances de l’Université McGill.