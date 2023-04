Séverine Lebas, Christian Dupuis, Marc-Antoine Jutras et Julien David Hobson. Source: LinkedIn

Dans les dernières semaines, les cabinets et entreprises ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats dans les cabinets québécois.est désormais avocat en accès à l’information et protection des renseignements personnels à la Régie de l’assurance maladie du Québec.« C'est pour moi non seulement un magnifique défi, mais également un retour à l'exercice de la profession ! Un immense merci à toutes les magnifiques personnes que j'ai eu le plaisir de connaître au Ministère de la Famille du Québec, où j’ai travaillé pendant les dix derniers mois », peut-on lire sur son profil LinkedIn.Avant de rejoindre la Régie de l'assurance maladie, Me Villeneuve a travaillé comme avocat chez Dufour Mottet et comme chercheur indépendant à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a également été conseiller en accès à l’information au ministère des Ressources naturelles puis conseiller en accès à l'information et protection des renseignements personnels au ministère de la Famille.Hubert Villeneuve détient un baccalauréat en histoire de l’UQAM, une maîtrise et un doctorat en histoire de l’Université McGill en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est avocate en droit corporatif et des affaires chez Bernard & Brassard, à Longueuil.« Le cabinet Bernard & Brassard, Avocats d'affaires me démontre une fois de plus leur confiance en me permettant de me joindre à la team "Corpo" au sein de laquelle j'avais déjà travaillé comme technicienne juridique. J'ai maintenant hâte d'entamer ce chapitre et de relever de nouveaux défis professionnels avec notre superbe équipe », explique-t-elle sur LinkedIn.Avant de rejoindre Bernard & Brassard, cette Barreau 2023 a travaillé comme juriste conseil chez Hendi Avocats, comme assistante de recherche pour le professeurà l’Université de Montréal et comme technicienne juridique chez Luc Dubreuil avocat.Séverine Lebas est diplômée en droit à l’Université de Montréal. Elle a également fait un master 1 en droit des affaires à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et un master 2 en common law à l’Université Paris-Est Créteil.est avocat en droit commercial et droit des sociétés chez DS Avocats, à Gatineau. Il pratique principalement dans le domaine du droit commercial, du droit transactionnel ainsi qu’en matière de réorganisations corporatives.Avant de se joindre à DS Avocat, Me Dupuis a travaillé comme avocat chez Noel et Associés, chez Léveillé et Associés ainsi qu’à La boîte Juridique avant de travailler à son compte.« Sa connaissance élargie de la pratique du droit et ses compétences acquises au cours des dernières années au sein d’entreprises privées seront des atouts considérables pour notre clientèle d’affaires. Fort de ces expériences, il possède une compréhension unique des enjeux de nos clients », a déclaré, associé directeur du bureau de Montréal et président du conseil de DS Avocats Canada.Christian Dupuis détient un baccalauréat en sciences politiques et un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est inscrit au Barreau du Québec depuis 1991.« J’ai le plaisir de vous annoncer que je suis désormais avocat chez Norton Rose Fulbright », a annoncésur LinkedIn. Il exerce sa pratique en litiges civils et commerciaux. Il rend des opinions juridiques, rédige des procédures et représente des clients devant les tribunaux.Avant de se joindre à Norton Rose Fulbright, Me Jutras a travaillé comme auxiliaire juridique auprès de l'honorableà la Cour supérieure du Québec en plus d’avoir été étudiant en droit chez Desaulniers Bérubé Avocats.Il a aussi plaidé devant une formation présidée par le très honorable, juge en chef de la Cour suprême du Canada lors de la finale du Concours Pierre-Basile-Mignault.Marc-Antoine Jutras détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université McGill. Il a aussi étudié le droit français et européen lors d’un semestre d’échange à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.« Le 1er janvier dernier, j'ai été nommé associé partenaire chez Roy Bélanger avocats. À cette occasion, les associés m'ont aussi réitéré leur confiance dans la coordination des dossiers d'invalidité des organisations syndicales partenaires de notre cabinet », a mentionnésur LinkedIn.Me Hobson est avocat de salariés et d'organisations syndicales en droit de la santé et sécurité au travail (CNESST / TAT), en droit du travail et en droit disciplinaire.Avant de travailler pour Roy Bélanger, Julien David Hobson a été avocat pour la Fondation pour l'aide aux travailleuses et travailleurs accidentés (FATA) et pour le cabinet Trudel Nadeau Avocats.« En 2013, il s’est joint à un grand cabinet syndical où il a principalement représenté les membres de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) en droit de la santé et de la sécurité du travail, en relations de travail et en droit disciplinaire », ajoute le cabinet.Ce Barreau 2009 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.« J’ai le plaisir de vous annoncer que je rejoins aujourd’hui l’équipe de litige civil et commercial de l’étude RPGL Avocats/Lawyers », a annoncésur LinkedIn.Selon le cabinet, « Me Avril-Gagnon se démarque par ses capacités à créer rapidement des liens de confiance de même que par sa ténacité et son souci de mener à bien les mandats qui lui sont confiés ».Avant de rejoindre RPGL, Me Avril-Gagnon a travaillé comme analyste de la vie privée au Commissariat à la protection de la vie privée au Canada. Elle a également été assistante de recherche au sein de la Chaire de la recherche de l’Université d’Ottawa sur l’intelligence artificielle responsable.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat ès arts en criminologie de l’Université de Montréal en plus d’une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa.