Source: Shutterstock

Un métier de plus en plus sollicité dans le domaine de la justice. Un poste clé qui permet de garantir la transparence et l’impartialité des procédures judiciaires.Les tribunaux, les avocats et les compagnies d'assurance notamment ont tous besoin de ce professionnel pour les aider à comprendre les enjeux des affaires qu'ils traitent.Bien que ces personnes puissent exercer leurs fonctions auprès d’un gouvernement ou d’un organisme, elles sont souvent considérées comme un travailleur autonome. La personne peut alors gérer son propre emploi du temps et même fixer ses propres tarifs, offrant une grande flexibilité financière.Vous donnez votre langue au chat? Il s’agit d’un rapporteur judiciaire. Vous êtes intéressés, il n'y a pas de meilleur moment pour vous lancer.Il est toutefois essentiel de s’inscrire dans un programme d’études approprié. Au Québec, s’inscrire à l’ École de sténographie judiciaire du Québec est un moyen sûr d’accéder à la profession. Le programme, d’une durée de deux ans, est reconnu par une Attestation d’études collégiales.La formation permet, notamment d’apprendre à utiliser la machine sténotype, un clavier spécial qui facilite l’écriture sténographique.À la fin de ses études, le rapporteur judiciaire doit être en mesure d’écrire à l’aide de la sténotype à une vitesse de 225 mots par minute, avec un degré de précision de 95 %.Pas si facile, car le clavier de la sténotype ne ressemble en rien à un clavier d’ordinateur normal. Il exploite un système d’écriture phonétique et a beaucoup moins de touches qu’un clavier alphanumérique conventionnel.Le doigté est donc totalement différent. Le rapporteur judiciaire doit appuyer sur plusieurs touches à la fois afin de produire, d’un seul geste, des syllabes, des mots et des phrases. Un logiciel permet de traduire ensuite le résultat obtenu en un texte suivi.Ce sont les avancées technologiques permettant de moderniser les procédures et de faciliter la collecte des données qui font que le métier de rapporteur judiciaire est en constante évolution et en forte demande.Ainsi, les rapporteurs judiciaires sont amenés à travailler sur des dossiers de plus en plus complexes, nécessitant une expertise pointue et une grande rigueur.Les rapporteurs judiciaires sont chargés de rassembler et de présenter des informations objectives et précises sur les cas judiciaires. Leurs rapports sont utilisés par les tribunaux, les avocats et les parties prenantes pour prendre des décisions éclairées et justes.Enfin, il convient de souligner que le métier de rapporteur judiciaire est très gratifiant et stimulant, en travaillant sur des dossiers variés, il accumule une grande expertise dans différents domaines, ce qui lui permettra de continuer à évoluer professionnellement.