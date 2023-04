Les avocats Lauren Shadley et Matthew S. Shadley

La Cour de justice du Nunavut permet le port d'une veste en peau de phoque pour ceux et celles qui doivent se présenter devant le Tribunal.C'est ce qu'ont expérimenté les avocatset, à la fin du mois de janvier dernier.« Fait intéressant : La Cour de justice du Nunavut permet le port de gilets en peau de phoque au lieu d'un blazer au tribunal », ont-ils mentionné dans un post LinkedIn.Sur le site internet de la Cour de justice du Nunavut, il y est inscrit:« Il est important de se vêtir pour toute procédure judiciaire. Le vêtement traditionnel des Inuits inclus les vestes/amauti et kamiks en peau de phoque sont bienvenus et encouragés d'être portés comme allure de travail d'affaire.Les tribunaux de Nunavut comprennent que ce soit au-delà des moyens de quelques gens d'assister à un procès et d'être vêtu d'une allure de travail d'affaire ou de vêtement traditionnel des Inuits ».Cette possibilité de porter le vêtement traditionnel des Inuits est pour plusieurs un geste qui démontre la sensibilité culturelle des personnes associées à la Cour et plus particulièrement celle des juges résidents.« Cette sensibilité culturelle va du point symbolique - le recours aux écharpes en peau de phoque - aux questions de fond concernant le droit et le personnel ».Le développement d’un service d’interprétation efficace a également été fréquemment cité à titre d’exemple de la sensibilité culturelle de la Cour.