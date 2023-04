Me Jean Dallaire. Source: LinkedIn

Me, spécialisé en droit de la construction, quitte le cabinet BMA Avocats pour rejoindre KSA Avocats.Après 30 années de pratique en litige, celui-ci exerce dorénavant à titre d’avocat-conseil pour accompagner les entrepreneurs dans leur quotidien, développer des stratégies en vue d’éviter les procès ou s’assurer que l’entrepreneur est bien préparé pour faire face aux procédures judiciaires éventuelles.Depuis qu’il a débuté dans le domaine du droit de la construction, Me Jean Dallaire est amené à côtoyer les membres du cabinet KSA « On a toujours eu beaucoup d’affinités avec les avocats de ce bureau », explique-t-il à Droit-inc.Désirant se tourner davantage vers le conseil pour les années à venir, cet avocat a trouvé au sein de ce cabinet, le lieu idéal « Je garde le plus beau de la viande, à savoir écouter, parler et conseiller les clients », s’enthousiasme Me Jean Dallaire.Ce Barreau 1989 possède une expérience antérieure comme travailleur et entrepreneur en construction. Ses connaissances techniques se révèlent donc particulièrement pointues. « Ça aide dans le fait qu’on peut mieux comprendre les difficultés que traversent nos clients », explique l’avocat.La construction, c’est une histoire de famille. En effet, il a tout bonnement suivi les traces de son père, un entrepreneur aguerri.Cette expérience passée lui a permis de parcourir le pays. Parti vers l'âge de 20 ans dans l’Ouest Canadien, celui-ci s’est ensuite installé à Calgary pour finalement revenir au Québec.Et puis quelques années plus tard, se retrouvant blessé, il s’est dit qu’il devrait faire autre chose de sa vie… Le droit devient alors la voie idéale.Intéressé, à l’époque, par l’argumentation, Me Jean Dallaire bifurque vers le métier d’avocat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 34 ans après avoir obtenu son Barreau, celui-ci se montre toujours aussi passionné par son domaine de pratique !