Les annonces de coupures de postes se multiplient dans les cabinets d’avocats américains.La dernière annonce en date est celle du cabinet Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, basé dans la Silicon Valley. La firme qui employait 400 avocats a décidé de couper 10 % de ses effectifs. Le cabinet attribue cette réduction au contexte macroéconomique et à l’état du marché, rapporte Reuters.Cette décision illustre les répercussions des récentes décisions des géants du numérique, que sont Amazon, Meta et Microsoft. Tous trois ont annoncé la suppression de dizaines de milliers d’emplois.De plus, le marché mondial des fusions et acquisitions a connu un recul de 44 % comparativement à la même période l’année précédente, tombant au premier trimestre 2023 à son niveau le plus bas depuis dix ans.Alors que les cabinets ont multiplié les embauches en 2021 et au début de 2022, le mouvement inverse est donc enclenché pour s’adapter à la nouvelle donne économique.Les cabinets cherchent avant tout à réduire leurs coûts, après avoir offert des rémunérations orientées à la hausse au cours de l’année précédente. Avec des heures facturées en forte baisse, la productivité des avocats subit une baisse notable.Et la tendance devrait se poursuivre au deuxième trimestre 2023, après un premier trimestre qui n’a montré aucun signe de redressement du marché.Le cabinet Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian a déjà prévenu ses avocats débutants qui devaient le rejoindre au printemps que leur date d’entrée pourrait être reportée. Les nouvelles recrues qui devaient arriver fin octobre 2022 n’étaient finalement arrivées que mi-janvier 2023.