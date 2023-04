Le cabinet contribue à la campagne de financement du Carrefour international Brian-Mulroney de l’Université Laval, qui se veut un pôle d’excellence francophone en études internationales.Diplômés de l’Université Laval,, associé principal et, associée directrice du bureau de Québec agissent respectivement à titre de président d’honneur et de coprésidente d’honneur de cette campagne majeure.Jeudi dernier avait lieu le Banquet des Jeunes Philanthropes Québec, une soirée axée sur la philanthropie à laquelle plusieurs panélistes entrepreneurs dontde Omy Laboratoires,de Womance etde UEAT, ont contribué et partagé les actions qu’ils font au quotidien pour faire une différence dans leur communauté.Sur LinkedIn, le cabinet se dit fier d’avoir contribué à titre de partenaire de cette soirée, dont tous les profits seront remis à Moisson Québec.Pour l’occasion, plusieurs membres de l’équipe étaient présents pour soutenir cette cause.Me, notaire en droit immobilier et en droit municipal chez Cain Lamarre a obtenu une bourse de 75 000$ du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec!Cet important soutien financier permettra à la candidate au doctorat de poursuivre ses travaux de recherche portant sur les interactions entre les règles du droit privé du Code civil du Québec et du droit public de l’urbanisme, plus particulièrement sur les copropriétés divises comme modèle d’aménagement du territoire urbain., associée et agente de marques chez ROBIC, vient d’être nommée administratrice au sein du conseil d’administration de l’Association littéraire et artistique internationale Canada, à titre de vice-présidente.ALAI Canada est une association qui a pour mission de promouvoir, diffuser et défendre le droit d’auteur, ainsi que d’étudier les mécanismes de protection et de mise en œuvre de ce droit.