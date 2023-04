Source: Shutterstock

rechercher les informations auxquelles vous avez accès en la matière (coordonnées clients, exemples de factures/modèles ) ;

respecter les délais

proposer de prendre en charge certaines tâches (coordonner des réunions, prendre des notes, préparer une première ébauche de courriels).

Vous démarrez votre carrière en cabinet et vous souhaitez vous démarquer ? Pas toujours évident de réussir à faire sa place… Est-ce que j’en fais trop ou pas assez ?Il est très clairement difficile de se repérer dans un milieu qui nous est totalement étranger. Pour mieux vous aider, le site Practising law a délivré 5 conseils pour se singulariser au sein de votre cabinet !Les meilleurs avocats juniors prennent l'initiative de chercher des problèmes, des solutions et des opportunités. Ils n'attendent pas simplement que ceux-ci leur soient remis par leur superviseur.Voici quelques façons de le démontrer :La valeur réelle que les juniors apportent correspond à toutes ces choses qui sont sous leur contrôle et qui relèvent de leur compétence.Cela correspond notamment à des choses très simples comme la relecture et la mise en page, le fait de nommer correctement et enregistrer les documents au bon endroit ou encore la lecture attentive de toutes les pièces jointes et les documents pertinents qui nous sont envoyés.Comment se rendre utile au sein de votre équipe ? N’hésitez surtout pas à faire savoir quand vous avez la capacité d'aider.Et si vous ne pouvez pas accepter une mission immédiatement, dites à votre superviseur quand vous pourrez commencer (au lieu de simplement dire que vous êtes trop occupé).Ceci est souvent confondu avec l'idée que les juniors devraient produire un travail de qualité pour leurs superviseurs.Bien que ce soit l'objectif final, être fiable consiste plutôt davantage à clarifier les choses que nous ne comprenons pas en temps opportun. Cela implique également d'être honnête et franc quand nous avons fait une erreur.Beaucoup de juniors hésitent à poser trop de questions. Et pourtant, cela est essentiel si vous souhaitez évoluer et apprendre rapidement !N’hésitez pas à mettre en place une réunion hebdomadaire pour discuter d’un sujet ou d’un client en une seule fois au lieu de poser des questions au fur et à mesure.Vous pouvez également faire des recherches sur les clients et les projets sur lesquels vous travaillez pour mieux comprendre le contexte.