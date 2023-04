Pierre Malhamé, Anne Sophie Massicotte et Rami Zaid. Source: LinkedIn

Gabriel Boivin. Source: LinkedIn

Valeriya Sharypkina. Source: LinkedIn

Dans les dernières semaines, les cabinets et le gouvernement ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats dans les cabinets québécois et au ministère de la Justice.« L’équipe de Blakes s’agrandit! Bienvenue à nos nouveaux avocats,et, qui ont accepté notre offre à la suite de leur stage. Tous trois rejoignent notre groupe de Droit commercial et des sociétés. Nous leur souhaitons une carrière chez Blakes couronnée de succès », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Rami Zaid est avocat chez Blakes. Sa pratique se concentre principalement sur le droit des affaires, le droit commercial, le droit des compagnies et des sociétés et le droit des valeurs mobilières.Avant de rejoindre ce cabinet, Me Zaid a travaillé comme étudiant à la Cour d’appel du Québec, chez Hydro-Québec et chez FCC/FAC. Ce Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en plus d’une maîtrise en droit de The London School of Economics and Political Science.Anne Sophie Massicotte a été étudiante en droit puis stagiaire avant de devenir avocate chez Blakes. Sa pratique se concentre principalement sur le droit des affaires, le droit des coopératives et la gestion et gouvernance.Avant de rejoindre ce cabinet, Me Massicotte a été commis d’été chez BCF puis stagiaire juridique chez Nova Steel, à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez Boralex.Durant ses études, cette Barreau 2023 a été bénévole pour le Garage juridique pour startup. Elle a également été bénévole pour l’aide aux devoirs au Centre communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges.Anne Sophie Massicotte détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en plus d’une maîtrise en droit de l’Université de la Californie (UCLA).Pierre Malhamée détient un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal, un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa puis une maîtrise en droit de la Colombia Law School.Avant de rejoindre Blakes, ce Barreau 2023 a été stagiaire pour la firme Elie Chahine, assistant de recherche à l’Université d’Ottawa puis recherchiste légal pour le Columbia Center on Sustainable Investment. Durant ses études, il a été bénévole pour le programme Étudiant(e)s pro bono du Canada.« Fébrilité et fierté m’habitent à l’idée d’être entré dans cette profession ancestrale le 21 mars dernier. Ce sera un véritable honneur d’exercer à titre d’avocat en litige au sein de la grande famille de l’étude Therrien Couture Joli-Coeur », a mentionné, nouvel avocat récemment assermenté chez Therrien Couture Joli-Coeur.Gabriel Boivin est avocat en litige civil et commercial. Dans le cadre de sa pratique, il assiste les équipes œuvrant en droit administratif et en droit des successions. Avant de rejoindre ce cabinet, ce Barreau 2023 a été page à l’Assemblée nationale du Québec, auxiliaire de recherche puis professionnel de recherche à l’Université Laval.« En plus de son implication parascolaire, Gabriel a eu l’opportunité d’assister, tant en recherche qu’en enseignement, des membres du corps professoral de la Faculté de droit de l’Université Laval. La concentration en Common Law lui a permis d’acquérir une formation de base sur la tradition juridique en importance au Canada en plus de fortifier ses acquis en droit civil. Il est apprécié pour sa détermination, son engagement et sa diplomatie », ajoute le cabinet.Gabriel Boivin détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il poursuit actuellement ses études à la maîtrise à la même université.a été étudiante en droit et stagiaire avant de devenir avocate pour le ministère de la Justice du Canada. Elle exerce principalement en droit administratif et en litige.Avant d’obtenir ce poste, Me Sharypkina a été étudiante en droit pour Services aux Autochtones Canada et auxiliaire de recherche à l’Université Laval pour le professeurDurant ses études, cette Barreau 2023 a été vice-présidente aux affaires externes et bénévole au Bureau d’information juridique de son université. Elle a aussi été déléguée aux événements du comité Justice et enjeux autochtones.Valeriya Sharypkina détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle parle le français, l’anglais, le russe et l’ukrainien.