Blogue, publications sur les réseaux sociaux, articles professionnels… Si l’on veut montrer qu’on se démarque comme avocat dans son domaine de pratique, les possibilités en ligne sont nombreuses.Cela demande quelques compétences rédactionnelles couplées à... de l’inspiration ! Pas question de plagier ses confrères, évidemment. Alors où trouver des idées concrètes, qui vont parler à de potentiels clients ?Selon l’Américaine, qui fait de la médiation dans des litiges civils, des accidents du travail et des cas de couverture d’assurance, les idées sont précisément partout.Dans un billet publié sur Attorney at Work, elle précise qu’il s’agit surtout de les voir. Pour elle, ça se passe dans un premier temps au sein des tribunaux.Même lorsqu’une décision rendue par un tribunal de sa juridiction n’innove pas, elle estime que rien n’empêche d’en faire mention auprès de ses abonnés, dans un langage clair. Si ce n’est pas historique, cela demeure une information, et qui d’autre que vous pour en parler ?L’experte estime qu’il ne faut pas hésiter à faire mention aux faits rendus publics de l’affaire, puisque les lecteurs adorent les histoires.Pour elle, « rappeler aux clients et prospects le droit établi est toujours utile et constitue un bon moyen de mettre en valeur votre expertise et votre disponibilité ».Pour elle, une autre très bonne source d’inspiration se trouve au cœur des conférences.Celles-ci mettent en avant de nouveaux développements du droit, permettent d’entendre des analyses d’experts, de découvrir de nouveaux créneaux…Theda C. Snyder propose de recycler l’information encore fraîche dans son esprit dans un langage encore une fois clair, qui met l’accent sur ses clients et ceux potentiels.Il suffit d’explorer sa boîte de courriels pour constater qu’elle a un potentiel incroyable.Entre les infolettres d’autres cabinets, d’associations professionnelles ou d’autres corps de métier qui travaillent de près avec le milieu juridique, il y a de quoi faire pour trouver des idées de sujets.L’experte suggère d’utiliser une alerte Google pour recevoir des informations spécifiques sur un thème donnée. On informe alors ses lecteurs sur les dernières nouvelles et les dernières questions pertinentes.Le corps législatif aussi est une mine d’or d’informations, surtout quand les lignes bougent.Dès lors qu’une loi affecte son domaine de pratique, il y a plein de sujets potentiels à traiter sur les effets de celle-ci. On peut aussi, plus simplement, juste informer ses lecteurs sur le fait que la loi a changé.Pour la professionnelle du droit, ce n’est pas parce que tous les médias ont parlé de tel sujet juridique et dans tous les sens, qu’il ne faut pas le faire. Au contraire, quand une actualité concerne son domaine de pratique, il faut être sur le coup et ne pas hésiter à en parler.Elle propose d’ailleurs d’écrire des articles sous forme de bilans en fin d’année, par exemple pour revenir sur les cas les plus importants des douze mois écoulés.Cela va de soi, il faut toujours vérifier ses sources, car transmettre des informations incorrectes sans le vouloir, en se fiant par exemple à une infolettre sans creuser davantage, c’est courir à la catastrophe sur le plan de sa réputation.L’experte ajoute qu’il faut donner son propre ton, sa propre tournure à son message. En somme, montrer que l’on est un expert dans son domaine et une référence à retenir.