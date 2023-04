Eric Blondeau. Source: Fasken

rejoint à titre d’associé le groupe droit des sociétés et droit commercial du cabinet Fasken, au sein du bureau de Montréal.Sa pratique se concentre principalement sur la gestion d’actifs et la formation de fonds d’investissement privés, dont le capital-investissement, l’infrastructure, l’immobilier, les prêts privés et le capital de risque.« Eric figure parmi les avocats les plus éminents dans le domaine des fonds d’investissement et de la gestion d'actifs au pays. Son arrivée chez Fasken ne fait que renforcer notre position de chef de file national en matière de droit commercial au Canada », a déclaré Éric Bédard, associé directeur pour la région du Québec.Et pour cause, Eric Blondeau possède près de 20 ans d’expérience en matière de gestion d’actifs, de fonds d’investissements, de fusions et acquisitions et de transactions commerciales. Il est ainsi reconnu pour ses connaissances approfondies de l’industrie et des divers enjeux auxquels font face les gestionnaires de fonds privés.Avant de rejoindre Fasken, il travaillait pour Aimia Inc, une société de portefeuille cotée en bourse qui investit dans des entreprises publiques et privées à l'échelle mondiale, à titre de chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif.Celui-ci a également travaillé pendant 8 ans pour Fiera Capital, une société de gestion de placement indépendante, dont 4 ans à titre de responsable des affaires juridiques pour sa plateforme de placements privés.Concernant ses précédentes expériences en cabinet, Eric Blondeau a démarré sa carrière en droit chez Osler, Hoskin & Harcourt où il s'est spécialisé dans les fusions et acquisitions, le financement des entreprises, le droit des valeurs mobilières et le droit des sociétés.Il détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en économie et finance de l’Université McGill.