Les Trophées du Pro-Bono. Source: CIB

Les Trophées du Pro-Bono lancent leur toute première édition.Le Barreau du Québec, qui partage cette nouvelle dans un communiqué, explique que ce nouveau prix francophone a été mis sur pied par la Conférence Internationale des Barreaux (CIB), en partenariat avec le fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité et Justice Pro Bono.L’objectif annoncé est d’encourager et de récompenser les avocats pour leurs actions méritoires, à travers des projets innovants. Le prix peut être remis à un avocat ou à un cabinet d’avocats.Les Trophées du Pro-Bono ont été lancés le 15 avril, et il est possible d’ envoyer sa candidature jusqu’au 15 juin 2023. Quelques critères sont évidemment à respecter.En dehors du fait d’être avocat, il faut être établi dans un pays francophone et avoir contribué ou mis sur pied à titre gratuit ou par tous les moyens du Pro-Bono, un projet à vocation solidaire, sociale ou humanitaire.Celui-ci doit mettre en valeur soit l’accès au droit, soit la défense des droits de l’Homme, soit les valeurs de la francophonie. Celles-ci étant la solidarité, la paix, la démocratie, les droits humains, le droit à l’éducation, et la diversité culturelle.Il est vraiment impératif que cette action ait été menée de manière totalement désintéressée, sans contrepartie financière, et que l’initiative présentée soit en cours en 2023.Le lauréat participera à la cérémonie de remise des Trophées du Pro-Bono qui aura lieu aux Salons de l’Hôtel de ville de Paris, le 9 octobre 2023.Son initiative fera l’objet d’un article publié sur le site de la CIB. Seront étudiés, la pertinence du projet, l’originalité de l’engagement Pro-Bono du candidat, et le fait que celui-ci soit exportable dans d’autres zones de l’espace francophone et puisse servir de modèle à d’autres avocats.