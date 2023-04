Mes Michèle Thivierge et Cindy Kenny. Source: LinkedIn

Mes Sébastien Proulx et Marc-André Gravel. Source: LinkedIn

Basé à Montréal et à Québec, GBV Avocats a effectué l’intégration de MT|A Avocats, un cabinet de Québec spécialisé en litige civil et commercial, droit des affaires et droit de la construction, au sein de son équipe multidisciplinaire.L’annonce a été faite le 12 avril, mais l’intégration a débuté le 21 mars dernier. Celle-ci s’inscrit dans la vision stratégique du cabinet à l’occasion de ses 25 ans.Me, qui était associée directrice de MT|A Avocats, cabinet créé il y a sept ans, et Me, se joignent donc à GBV Avocats.Société de placements, MT|A Avocats cesse ainsi ses opérations juridiques. Deux personnes ont quitté le cabinet l’an dernier pour travailler dans des compagnies d’assurance, et Me Thivierge s’est alors demandé comment déployer sa clientèle avec plus de profondeur et de nouvelles perspectives.« Avec GBV qui est en pleine croissance, on a répondu à mon appel », lance-t-elle, ajoutant qu’il s’agit d’une opération gagnante pour les deux entités.Me, avocat chez GBV, explique qu’une discussion sur la possibilité de joindre les activités entre les deux cabinets avait débuté entre Me, fondateur et associé directeur de GBV, et Me Thivierge, au temps des Fêtes.« GBV souhaite étendre ses activités, et du côté de Michèle, il y avait le souhait d’intégrer un groupe plus grand pour être en mesure de consolider les services qu’elle offre à sa clientèle et aussi de lui offrir de nouveaux services, explique Me Proulx. C’est un mariage de raison, mais aussi un mariage heureux. Nous avons des activités complémentaires. »« Le cabinet a été fondé avec le droit de la construction, et depuis, on offre des services de litiges en tous genres, des services corporatifs d’incorporations et autres transactions, on fait du droit immobilier, du droit de l’environnement, on offre des conseils stratégiques en termes de législation… », rappelle-t-il.Il assure que depuis un mois, cette intégration se passe extrêmement bien, et que les équipes ont des atomes crochus. L’équipe est ainsi composée de plus de 40 avocats et avocates, pour un total de plus de 85 employés.Me Thivierge voit en cette intégration « une opportunité exceptionnelle ».« On partage les mêmes valeurs d’intensité, de rigueur… GBV regorge de professionnels talentueux, je suis très heureuse d’être intégrée, souligne-t-elle. Je passe d’une boutique à une firme de grande envergure. »Les professionnels de MT|A Avocats continueront d’opérer à leur place d’affaires actuelle, dans le quartier Lebourgneuf de Québec.Ainsi, GBV Avocats compte aujourd’hui trois places d’affaires distinctes, deux à Québec, une à Montréal.Pour Me Gravel, cette intégration renforce la position de GBV Avocats dans le marché juridique québécois et témoigne de son engagement à continuer d'élargir son bassin d'expertises afin de mieux servir ses clients à Québec, à Montréal et à l’échelle internationale.Me Proulx estime en tout cas que fêter les 25 ans d’un tel cabinet, « qui a connu une belle croissance », n’est pas banal. « C’est la démonstration d’une belle maturité, on est en mesure de faire une intégration réussie », pointe-t-il.