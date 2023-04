Kim Kardashian suit ce programme d’apprentissage depuis quatre ans. Source: Instagram

Les avocats de demain seront-ils formés sur le parquet plutôt que dans les facultés de droit?C’est en tout cas la voie que prennent le Maine, l’Oregon, la Géorgie et le Dakota du Nord, qui envisagent de permettre à des aspirants avocats de passer l’examen du barreau sans passer par la faculté de droit, rapporte Reuters.Et ce n’est pas une nouveauté. Déjà, la Californie, la Virginie, l'État de Washington et le Vermont permettent à des apprentis avocats de préparer l’examen du barreau en étudiant sous la direction d’un avocat confirmé. C’est d’ailleurs un programme d’apprentissage quesuit depuis quatre ans en vue de devenir avocate.Le projet de loi du Maine propose aux apprentis de passer l’examen après avoir étudié au moins 18 heures par semaine pendant deux ans sous la supervision d’un avocat expérimenté.Pour le Maine, comme pour d’autres états, l’objectif est d’encourager les avocats débutants à rester dans l’état, pour enrayer la pénurie de juristes.L’initiative demeure encore très peu utilisée. En juillet 2022, on comptait 11 apprentis sur les 7 543 personnes qui ont passé l’examen de droit en Californie.De manière générale, un nombre croissant d’États américains étudient la refonte du système de passage de l’examen du barreau, soit pour maintenir l’offre de services juridiques dans les zones rurales, soit pour rendre le processus plus efficace. La tendance est de mettre l’accent sur les compétences pratiques.