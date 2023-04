Caroline Séguin. Source: LinkedIn

Sylvia Badia et Geneviève Beaudin. Sources: LinkedIn et Lavery

Sara Fournier. Source: LinkedIn

Dans les dernières semaines, les cabinets ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats dans les cabinets québécois.est maintenant adjointe juridique pour BCF Avocats. « J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d’Adjointe juridique chez BCF Avocats d'affaires | Business Law », a-t-elle dit annoncé sur LinkedIn.Elle détient plusieurs années d’expériences dans différents domaines de droit dont le droit commercial et transactionnel, le litige civil et familial. « Je suis reconnue pour ma grande disponibilité, la qualité de mon travail ainsi que mon engagement », a-t-elle dit sur LinkedIn.Cette professionnelle a été adjointe juridique pour plusieurs grands cabinets dont Dentons, Lavery, LJT Avocats et Robinson Sheppard Shapiro. Elle détient un certificat en droit de l’Université de Montréal.est avocate en droit civil et commercial chez Héber Miller Avocats. « Je suis heureuse de vous annoncer que je commence un nouveau poste d’avocat chez Hébert Miller avocats », a-t-elle dit sur LinkedIn. Sa pratique se concentre principalement en droit criminel et en droit de la famille.Avant de rejoindre ce cabinet, cette Barreau 2018 a été avocate chez Brook Légal, chez Vallelonga et chez Devichy Avocats. Elle détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa. Elle parle le français, l’anglais et l’italien.est associée en droit du travail et de l’emploi chez Lavery. Elle conseille et représente des entreprises de juridictions provinciale et fédérale, dans leurs rapports tant individuels que collectifs du travail.« À ce titre, je traite des dossiers en matière d’arbitrage de griefs, des droits de la personne, de normes du travail, de protection des renseignements personnels et d’accès à l’information », dit-elle sur sa page LinkedIn.Avant de rejoindre Lavery, Me Beaudin a été avocate pour Heenan Blaikie puis avocate et associée en droit du travail et de l’emploi chez Langlois, BCF et DS Avocats. « Geneviève Beaudin a acquis une solide expertise en matière de rédaction d’opinions, d’argumentations et de mémoires dans le cadre de litiges en droit du travail et de l’emploi », ajoute le cabinet.Cette Barreau 2002 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a été cité à de nombreuses reprises par plusieurs médias du Québec quant à la responsabilité de l’employeur,s’est jointe à l’équipe de fiscalité du cabinet LJT Avocats. Elle concentre sa pratique dans le domaine de la réorganisation corporative, du transfert d’entreprise et de la planification successorale.« Elle démontre également un intérêt marqué en matière de fiducie et d’optimisation fiscale, autant au niveau des petites que des grandes entreprises », mentionne LJT Avocats.Avant de rejoindre ce cabinet, Me Fournier a travaillé comme étudiante en droit, stagiaire puis avocate chez Cain Lamarre. Elle a également été conseillère fiscale chez Raymond Chabot Grant Thorton.Cette Barreau 2017 détient un baccalauréat en droit puis une maîtrise en fiscalité de l’Université Sherbrooke.