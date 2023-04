Source: Shutterstock

Le monde du droit est loin d’adopter la nouvelle politique de Twitter visant à faire payer ses utilisateurs pour bénéficier d’un compte certifié.La grande majorité des cabinets internationaux refusent de payer pour obtenir un compte certifié sur Twitter.Seuls trois grandes firmes, Hogan Lovells, Holland & Knight et Vinson & Elkins, ont accepté de payer le prix exigé par le réseau social d’, rapporte Reuters. Celui-ci a décidé de rendre payante la coche bleue qui certifie l’identité de l’utilisateur.La coche bleue permet d’accéder à des services d’analyse des données, une personnalisation avancée du profil, l’authentification à deux facteurs et la possibilité d’éditer un tweet. Le coût est de 8 $US par mois ou 84 $US par an.Un seul cabinet international d’envergure, Morrison Foerster, est allé jusqu’à payer pour obtenir la coche dorée, qui indique le compte officiel d’une organisation.La plupart des grands cabinets semblent attendre de voir où mèneront l’ensemble des changements qui se produisent chez Twitter depuis la prise de contrôle par Elon Musk.De leur côté, certains acteurs du monde du droit ont préféré quitter le réseau social. C’est le cas de SCOTUS, un compte juridique suivi par 625 000 abonnés, qui a abandonné Twitter plutôt que de payer les frais demandés pour assurer sa certification.