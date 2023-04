Michel Dugal et Nathalie Martel. Source: La Financière des avocats

Faisons un petit saut dans le temps et revenons en 1981. À l’époque, les avocats, notaires et le milieu juridique canadien dans son ensemble ne disposaient d’aucune protection financière spécialisée. Ils étaient donc incapables de protéger adéquatement leur activité, leur équipe et leur famille, ce qui était somme toute un comble puisqu’ils offraient eux-mêmes une assistance constante aux justiciables canadiens.En 1981, fort heureusement, les associations et les syndicats canadiens du milieu du droit ont fondé l’Association d’assurances du Barreau canadien (AABC), un OSBL connu à présent au Québec sous le nom de Financière des avocates et des avocats. Parce qu’il est difficile, voire impossible de saisir la réalité financière d’une industrie sans y évoluer, les avocats bénévoles du CA de la Financière ont, contrairement à des banques et des sociétés privées, pensé tous les services en fonction des membres de l’organisme.Un investissement personnel qui s’est traduit concrètement avec la création, tout d’abord, d’une assurance vie et d’une assurance maladie adaptées au milieu juridique. Puis, au fil des années, d’autres produits signature se sont greffés à ces premières initiatives, comme des assurances corporatives (frais généraux, bureau), invalidité, maladies graves, automobile, habitation et voyage.Aujourd’hui, la Financière des avocates et des avocats propose en plus des programmes d’avantages sociaux, de la gestion de patrimoine (dont du courtage), une plateforme de robot-conseil, ou encore des webinaires d’éducation financière. On lui doit également le tout premier régime de retraite à prestations déterminées pour la communauté juridique, et l’accompagnement gratuit de gestionnaires chevronnés en planification financière.Bref, tout ce dont ces professionnels du droit ont besoin pour protéger leur personne, leur pratique, leur entreprise, leur famille, ainsi que pour faire fructifier leurs économies se trouve désormais sous un seul et même toit. Et tout cela, à des tarifs abordables et avec une approche bien plus humaine que ce que proposent des compagnies privées.On ne travaille pas pour la Financière des avocates et des avocats sans embrasser sa mission, et donc servir la communauté juridique. C’est ce qui explique la présence au Québec d’une équipe de conseillers solide, fiable et dévouée aux membres de l’organisme.Comme l’indique, vice-président de cette aile, « Évoluer au sein de la Financière, c’est très valorisant, parce qu’on a le sentiment de contribuer à la santé et à l’épanouissement financiers de la communauté juridique. Tout ce qui compte pour nous, c’est le taux de satisfaction de nos membres, pas les dollars qu’ils pourraient nous rapporter. »Tout comme lui, deux conseillers investis, et non des inconnus changeant sans cesse, travaillant à contrats ou peu sensibles aux aléas des professions juridiques forment l’équipe de choc du Québec. Qui sont-ils ?Il s’agit tout d’abord de Michel Dugal , formé en mathématiques actuarielles et capable de réaliser des statistiques de haute voltige pour cerner les besoins particuliers de ses clients. Il détient aussi le statut de planificateur financier agréé (Pl fin), de conseiller en régimes de retraites collectives, de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’institut canadien des valeurs mobilières (FICVM). Un beau portfolio, n’est-ce pas ? Quand on sait qu’il s’agit également d’un homme d’une grande intégrité et à l’écoute attentive qui aime tout autant les arts, que les voyages et le sport (il a notamment été entraîneur-chef d’une des meilleures équipes de football au Québec), on se doute qu’il s’agit d’un coach financier hors pair.Michel Dugal forme un duo de choc avec sa collègue Nathalie Martel , présidente des services financiers Assurances Martel & Ménard inc. et conseillère depuis plus de 20 ans au sein de la Financière des avocates et avocats. Cette spécialiste en assurance de personnes, en fonds de placement, en régimes d’assurance et de rentes collectives possède un grand cœur et une énergie débordante qu’elle consacre à ses petits-enfants, à ses clients et à ses activités physiques : le golf, le vélo et la marche athlétique. C’est avec tous ces atouts en main et une passion contagieuse qu’elle aide ses clients à obtenir une sécurité financière en leur offrant des produits qui répondent à leurs besoins et à leur budget.Avec deux conseillers de cette trempe, la Financière des avocates et avocats est certaine de bien servir ses membres et de poursuivre la mission qu’elle s’est donnée depuis plus de 42 ans. Une belle réussite de la communauté juridique pour la communauté juridique !