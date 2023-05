L’équipe de BCF Avocats d’affaires était présente, pour une deuxième année consécutive, au Cocktail s’Entreprendre de la Fondation Lise Watier qui avait lieu en soutien à l’entrepreneuriat féminin au Québec.Les avocates,etont eu l’occasion de remettre la Bourse BCF Entrepreneuriat à l’une des diplômées du programme s’Entreprendre,, la fondatrice de La Fromagerie Saint-Sauveur.Qui dit mois d’avril, dit cabane à sucre. Pour l’occasion, toute l’équipe de collaborateurs de Delegatus s’est retrouvée pour manger à la cabane à sucre Au Pied De Cochon.« La cabane, c'est l'endroit parfait pour les discussions, les fous rires et une bonne dose de sucre! On a bien (trop) mangé et nous avons eu beaucoup de plaisir. Un merci spécial à toute l'équipe hyper sympa à la cabane Au Pied De Cochon! », a commenté le collectif d’avocats sur LinkedIn.Le cabinet ROBIC a récemment organisé une activité de réseautage lors d’un cours privé de poterie.À cette occasion, plusieurs membres du cabinet se sont amusés à apprendre les bases de la poterie.« ROBIC reste fidèle à son esprit d’innovation et est heureux de créer des liens dans un environnement de collaboration et de création », a déclaré avec enthousiasme le cabinet sur LinkedIn.etdu cabinet Langlois Avocats ont participé à la 86e édition du Bal des Armateurs du Saint-Laurent.Il s’agit là d’un rendez-vous incontournable du secteur maritime durant lequel le travail de l’industrie maritime canadienne est à l’honneur.