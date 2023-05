Source: Shutterstock

Le juge colombiena causé de nombreuses réactions en admettant avoir utilisé l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT pour décider si l'assurance d'un enfant autiste pouvait couvrir tous les coûts de son traitement médical.Juan Manuel Padilla aurait tout d’abord demandé à l’application la question: « Un mineur autiste est-il exonéré de payer des frais pour ses thérapies ? »ChatGPT aurait répondu: « Oui, c'est exact. Selon la réglementation colombienne, les mineurs diagnostiqués autistes sont exemptés de payer des frais pour leurs thérapies ».Le juge aurait également utilisé cette intelligence artificielle (IA) pour l’aider dans d’autres décisions antérieures.Padilla a défendu l’utilisation de cette technologie en mentionnant qu'elle pourrait rendre le système juridique colombien plus efficace. Le juge a déclaré à Blu Radio que ChatGPT et d'autres programmes de ce type pourraient être utiles pour « faciliter la rédaction de textes », mais « jamais dans le but de remplacer » les juges.Padilla a également insisté sur le fait « qu’en posant des questions à l'application, nous ne cessons pas d'être des juges, des êtres pensants ».Le juge a fait valoir que ChatGPT rend des services auparavant fait par une secrétaire et qu'il le fait « d'une manière organisée, simple et structurée » qui pourrait « améliorer les temps de réponse » dans le système judiciaire.L’avocat en droit des technologies chez Delegatus,, s’est d’ailleurs amusé à demander à ChatGPT si les juges devraient utiliser cet outil pour rendre les jugements. Voici ce que l’application lui a répondu:« Non, les juges ne devraient pas utiliser ChatGPT pour rendre des jugements. ChatGPT est un modèle de langage d’IA qui a été formé sur un grand corpus de données et peut générer des réponses basées sur des modèles dans ces données ».