Source: Shutterstock

La vie dans un grand cabinet d'avocats peut être synonyme de salaires plus élevés et de travail stimulant, mais elle n'est pas sans inconvénients. Voici treize défis à relever pour travailler dans un grand cabinet d'avocats, selon Live About.Les longues heures de travail sont la norme dans la plupart des grands cabinets d'avocats. Les semaines de travail de 50 à 80 heures ne sont pas du tout rares chez les avocats et les parajuristes.Les grands cabinets attirent une foule de talents juridiques de haut niveau qui se disputent les meilleures affectations et les promotions.Grâce à des processus d'embauche sélectifs et à des salaires supérieurs à ceux du marché, les avocats, les assistants juridiques et les autres professionnels d'un grand cabinet d'avocats sont tenus à un haut niveau de compétence.Le travail de fin de semaine et les soirées tardives ne sont pas rares pour ceux qui travaillent dans un grand cabinet d’avocat où la devise est de « travailler jusqu’à ce que la tâche soit accomplie ».Certaines pratiques comme les fusions et acquisitions, les litiges civils, le droit immobilier et commercial, se prêtent souvent à de longues journées de travail et à des horaires irréguliers.Étant donné que les grands cabinets d'avocats servent souvent des clients nationaux et internationaux, il faut s'attendre à des déplacements dans des régions éloignées du pays, voire du monde entier et donc… des longs voyages de nuit.Le travail juridique complexe dans les grands cabinets d'avocats implique souvent une courbe d'apprentissage plus abrupte que les transactions moins sophistiquées.Les grands cabinets d’avocats peuvent être plus difficiles à rejoindre pour ceux qui manquent d’expérience ou ceux qui n’ont pas de grands diplômes universitaires. Les avocats des grands cabinets ont généralement des titres universitaires supérieurs à la moyenne et plusieurs années d’expérience dans leur spécialité.Les grands cabinets juridiques ont tendance à être plus compartimentés, ce qui fait que les avocats et les parajuristes au sein du cabinet sont hautement spécialisés.Les grands cabinets d'avocats ont généralement une atmosphère plus formelle, des codes vestimentaires plus stricts et une culture conservatrice.Les nouveaux associés des grands cabinets d'avocats ont souvent peu d'interaction avec les clients du cabinet. Ils doivent donc s'attaquer à des tâches plus complexes telles que l'examen de documents et les recherches de routine.Étant donné que les grands cabinets d'avocats ont tendance à être plus spécialisés, les associés risquent d'être catalogués ou même forcés de s'engager dans une niche de pratique qu'ils n'ont pas choisie.