Me Daniel Morin. Source: Dunton Rainville

Afin de renforcer sa présence régionale, le cabinet Dunton Rainville, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, a récemment accueilli dans son équipe un avocat-conseil en droit civil et immobilier, MeAvant de rejoindre ce cabinet, l’avocat a pratiqué pendant presque 25 ans en pratique indépendante.« J’ai voulu aller en cabinet pour plusieurs raisons. Je voulais tout d’abord travailler dans une équipe. En solo, ça peut parfois être difficile de tout gérer alors qu’en équipe il y a toujours des avocats disponibles pour t’aider ou pour te remplacer au besoin », explique-t-il.C’est le cabinet lui-même qui a contacté Me Morin pour qu’il se joigne à leur équipe. « Ils cherchaient un civiliste pour leur cabinet. Je crois qu’ils m’ont choisi parce que j’avais beaucoup d’expérience dans le domaine et parce que je suis natif de Saint-Jean-sur-Richelieu », ajoute-t-il.Selon Daniel Morin, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est sous-estimée. « C’est quand même assez grand dans notre ville. Nous avons environ 100 000 citoyens et nous sommes tout près de Montréal. Je n’ai pas de difficulté à me trouver des clients, car le district d’Iberville est assez large. Il ne faut pas oublier aussi que les gens adorent faire affaire avec des avocats locaux ! »Dans ses nouvelles fonctions, l’avocat n’a qu’un seul objectif en tête: conseiller les jeunes avocats qui l’accompagnent et représenter au mieux les intérêts de ses clients en privilégiant une solution négociée.« Me Morin fait preuve d’une grande écoute envers ses clients et il prend le temps de bien les informer sur leur situation. Avocat plaidant émérite, il n’hésite pas, si nécessaire, à recommander la voie judiciaire », mentionne le cabinet.Daniel Morin s’est très impliqué dans sa région. Il a entre autres été membre du Club Lions qui ramassait des fonds pour les gens dans le besoin. Il a également été bénévole pour l’École des Ballets classiques et l’École de gymnastique du Haut-Richelieu.« Je suis actuellement à la recherche d’un nouvel organisme culturel pour m’impliquer. J’aime beaucoup faire du bénévolat. Ça me permet d’aider la population et de rencontrer des gens de tous les milieux », dit-il.Daniel Morin détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Durant ses études, celui-ci a travaillé en tant que douanier à la frontière américaine.